Руководство ВОЗ примет участие в деловой программе ПМЭФ-2021

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

В работе XXIV Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, примут участие представители Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ, и Мелита Вуйнович, глава офиса ВОЗ в России. Соответствующее подтверждение получено Оргкомитетом ПМЭФ. Ожидается, что Ханс Клюге выступит с докладом в рамках деловой программы ПМЭФ-2021.

- Тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку Петербургского международного экономического форума как полноценное, самостоятельное социальное направление. С 2019 года тематические мероприятия "Здорового общества" проходят на всех площадках Фонда Росконгресс, а 2020 год не стал исключением: эксперты ВОЗ регулярно принимали участие в онлайн-сессиях, инициируемых Фондом. Безусловно, постоянная вовлеченность и участие руководства Всемирной организации здравоохранения на столь крупных международных мероприятиях – это возможность представить опыт по борьбе с пандемией, проанализировать наиболее эффективные меры, которые были предприняты во всемирной системе здравоохранения, – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Согласно последним прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что худший сценарий позади и к 2022 году отпадет необходимость в ограничениях. Оргкомитет ПМЭФ приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса. Эти меры тщательно проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.