К 2025 году доходы казахстанцев вырастут на треть

Фото с сайта президента РК https://www.akorda.kz

В ближайшие 4 года реальные денежные доходы граждан Республики Казахстан должны вырасти не меньше чем на 27% от уровня 2019 года, включая доходы 40% наименее обеспеченных казахстанцев. Это одна из задач, которую ставит перед государством, бизнесом и обществом президент страны Касым-Жомарт Токаев, чей указ «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года» охватывает важнейшие сферы жизни страны в постковидный период. Символично, что эти амбициозные планы прозвучали в год 30-летия независимости молодого государства, которое, по оценкам экспертов, движется по пути «восточноазиатских тигров» - Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, совершивших масштабные социально-экономические прорывы в последние десятилетия ХХ века.

Материальное благополучие, сильная экономика, эффективное управление

Сформулированные в указе президента Казахстана приоритеты представляют собой набор конкретных задач по трём ключевым направлениям –благополучие граждан, качество государственных институтов и построение сильной экономики.

В разделе «Доступная и эффективная система здравоохранения» поставлена цель повысить продолжительность жизни граждан до 75 лет. По данным минувшего года, этот показатель в Казахстане составил 73,9, в мировом рейтинге долголетия республика вышла на 104-е место, опередив Россию, Украину, Узбекистан и Киргизстан.

В указе Касыма-Жомарта Токаева прозвучал такой приоритет, как «Культивирование ценностей патриотизма», предполагающий «ежегодное повышение уровня удовлетворенности населения реализуемыми в стране политиками, обусловливающими чувство гордости за свою страну и желание содействовать её процветанию (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, международный авторитет и другое)». В этом пункте виден прямой сигнал как государственным институтам всех уровней, так и гражданскому обществу.

Стоит напомнить, что состоявшиеся 10 января выборы в Парламент Республики Казахстан прошли по новым правилам, стимулировавшим более широкое партийное представительство, а также предусматривающим введение в партийных списках обязательной 30-процентной квоты для женщин и молодёжи и расширение возможностей парламентской оппозиции. По словам чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, парламентские выборы показали «высокий уровень сплочённости» общества. В свою очередь научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин отметил, что первые выборы в парламент Казахстана после транзита президентской власти продемонстрировали «стабильность и преемственность», при этом проведение правящей партией Nur Otan предвыборных праймериз стало «новым словом» и повысило интерес граждан к участию в голосовании.

В указе главы страны «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года» также содержится пункт- приоритет «Построение диверсифицированной и инновационной экономики». Планируется доведение объёмов валовой добавленной стоимости несырьевого сектора экономики до 89 триллионов тенге (это свыше 211 млн долларов) и выше, а объёмов обрабатывающей промышленности - до более чем 15 триллионов тенге (более 35 млн долларов).

Другой приоритет носит название «Активное развитие экономической и торговой дипломатии», он предусматривает доведение объёмов несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд долларов, валового притока прямых иностранных инвестиций - до 30 млрд долларов. Насколько это выполнимо?

Эксперты отмечают, что положительная динамика в несырьевом секторе и обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдалась даже в минувшем году, главным событием которого стала глобальная пандемия коронавируса, нанесшая сокрушительный удар по экономике большинства стран планеты. Вот некоторые цифры: вызванный пандемией кризис привёл к снижению экономики Казахстана на 2,6%, при этом глобальный ВВП сократился на 4,4%, в частности экономика США снизилась на 4,3%, Индии — на 10,3%, Японии — на 5,3%, Германии — на 6%, России — на 4%.

Минимизировать негативные последствия пандемии Казахстану удалось за счёт государственной поддержки, инвестиционной активности в несырьевых секторах, роста реального сектора, положительного сальдо торгового баланса и увеличения кредитования экономики. В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2%, в строительстве он составил 11,2%, в сфере информации и связи — 8,6%, в сельском хозяйстве — 5,6%, в обрабатывающей промышленности — 3,9%.

В 2020 году переработка в общем объёме промышленного производства Казахстана выросла с 39,4% до 48,8%. Кроме того, несырьевой сектор стал стимулом роста инвестиций, их приток в основной капитал без учёта горнодобывающей промышленности вырос на 14,8%.

В контексте этих цифр масштабные планы руководства Казахстана по развитию несырьевого сектора и обрабатывающей промышленности выглядят вполне реалистично.

Президент страны также ставит задачу занять к 2025 году как минимум 70-е место по показателю «Инновационный потенциал» в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В этом соревновании участвует 141 государство мира, последний раз его итоги подводились в конце 2019 года, Казахстан занял 55-е место.

Наконец, в рамках приоритета «Сбалансированное территориальное развитие» запланировано повышение до 80% уровня удовлетворенности граждан качеством работы местных исполнительных органов власти. Поставлена задача сократить разрыв развития между регионами по Валовому региональному продукту на душу населения до 2,7 (в минувшем году этот показатель составил 3,1).

Фото с сайта президента РК https://www.akorda.kz

Концепция умного города

Можно добавить, что в Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года поставлен ряд других не менее амбициозных задач, охватывающих такие направления как дальнейшее строительство справедливого и эффективного государства, качественное образование, укрепление национальной безопасности. К 2025 году не менее трех высших учебных заведений Казахстана должны войти в 200 ведущих ВУЗов Мирового рейтинга университетов Quacquarelli Symonds World University Rankings.

В пояснительной записке к президентскому указу говорится: «Пандемия COVID-19 выявила необходимость внедрения новых процессов и технологий для обеспечения качественных государственных услуг в равной степени для всех слоёв населения. Правительства многих стран взяли курс на цифровую трансформацию с бесконтактным взаимодействием с гражданами и бизнесом. После кризиса будут пересмотрены стимулирующие программы на предмет эффективности в достижении целей, поскольку возникшая ситуация в мире подчеркнула важность общественного доверия к государству. Решающее значение для его поддержания будут оказывать эффективные коммуникации, вовлечение граждан и прозрачность. В этой связи отмечается значимость интернет-сообществ как эффективного инструмента по развитию институтов самоуправления и повышению гражданской активности».

Большое значение придаётся цифровизации, в частности – концепции развития умного города - Smart City, эталонным стандартом которого признан Нур-Султан. «Цифровые технологии будут внедрены в сферы жизнедеятельности городов, включая образование, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, безопасность, социальную сферу, управление города, строительство, развитие бизнеса, туризма и экологию. Это повысит эффективность работы городских служб и создаст условия для перехода на «умные» технологии, применение которых поможет в предоставлении социальных выгод для населения.

Для развития образовательной инфраструктуры будет реализована концепция «Al-Farabi Knowledge City» («Город знаний Аль-Фараби») с сетью отдельных физически удаленных организаций образования, образовательных проектов, объединённых единой концепцией образовательного контента цифровой платформы Alpharabius.kz», - говорится в документе.

В нём также отводится важное место развитию «зелёной экономики» и охране окружающей среды. В документе говорится, что в Казахстане продолжится работа по стимулированию внедрения доступных технологий по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на производствах, по развитию «зелёных» технологий и энергетической утилизации отходов. «Для достижения целей Парижского соглашения будет разработана Концепция по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года», - читаем в пояснительной записке.

Новый этап модернизации

«Если эти планы удастся реализовать в полной мере, то Казахстан сохранит и упрочит позиции регионального экономического лидера и одного из самых успешных государств постсоветского пространства, потому что всё провозглашенное – это попытка нового толчка модернизации, которая перманентно идёт в экономике и социальной сфере Казахстана, как и во всех остальных сферах», - считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

При этом российский эксперт отмечает, что попытки модернизации республики вызывают у его казахстанских коллег «определённый скепсис». «Тем не менее, постоянное стремление модернизировать все сферы государственной жизни Казахстана толкают страну вперёд. Страна медленно, но слезает с сырьевой иглы, и то, что в новом документе ещё раз подчёркнута необходимость этого направления экономического развития, подтверждает, что предпринятые ранее усилия воспринимаются руководством страны как недостаточные, что страна по-прежнему слишком зависима от своего сырьевого профиля, и прошедший год продемонстрировал уязвимость такой экономической ситуации, - говорит заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. – Экономический спад, который ударил по всем, сильнее всего ударил по экономикам, которые в меньшей мере были диверсифицированы, в большей степени ориентировались на сырьевой сектор. Поэтому направление правильное».

Фото с сайта президента РК https://www.akorda.kz

Андрей Грозин отмечает также курс на цифровизацию. «С одной стороны, это в определённом смысле дань моде, сейчас о цифровизации говорят все. Но это отражает и объективную необходимость, потому что по мере усложнения структуры общества, экономики, финансовой сферы – возрастает потребность в более эффективных рычагах контроля и управления, и именно цифровизация предоставляет для этого неограниченные возможности. Кто не успеет заскочить в вагон информационного общества, тот рискует отстать от процесса модернизации, которая, на мой взгляд, является основным содержанием рассматриваемого документа. Модернизация предполагает постоянное движение, постоянное совершенствование, и Токаев с первых шагов на посту президента говорит о необходимости этого процесса, о необходимости более энергичных усилий, которые должны предпринимать и кабинет министров, и региональные власти, и весь аппарат государственного управления.

Как говорила Алиса в книге Льюиса Кэррола, для того чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. А для того, чтобы сдвинуться, нужно бежать ещё быстрее», - говорит российский аналитик.

По его мнению, это отчётливо продемонстрировала пандемия. Её неожиданный удар породил такие эффекты в национальных экономиках, в мировой экономике, в социальной сфере отдельных государств, что ущерб до сих пор не оценили. И ни одна страна, в том числе Казахстан, не застрахована от повторения подобных событий. «Поэтому курс на дальнейшее повышение интеллектуального уровня населения, на модернизацию сферы образования, здравоохранения – направлен на продолжение процесса, который в Казахстане был запущен давно и не останавливался, на процесс подготовки страны и общества к более адекватному реагированию на возможные неожиданные вызовы, - считает эксперт. – Современная мировая ситуация характеризуется очень высокой турбулентностью, нестабильностью, отсутствием возможностей для долгосрочного прогнозирования. Поэтому документ, о котором мы говорим, отражает понимание руководством Казахстана необходимости принимать радикальные решения по модернизации общества и экономики для того, чтобы быть готовыми парировать многочисленные существующие и подстерегающие вызовы и угрозы. Всё это делается для повышения устойчивости общества, устойчивости политической и экономической системы страны», - уверен заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.