Шоу «Холостяк» может снять сезон или новое романтическое шоу с участием сибирских холостяков

Настасья Самбурская, актриса и телеведущая

Существует стереотип о холодности и чрезмерной серьёзности сибирских мужчин, однако мало кто задумывается, что настоящие сибиряки – это люди большой внутренней свободы и мощного темперамента, ведь иначе в этих краях не выжить. Чтобы доказать это, бренд «Омский бекон» снял клип с участием сотрудников завода – настоящих сибирских холостяков.

Героями музыкального видео стали реальные работники мясокомбината, которые поделились своими историями и хобби, вошедшими в сторителлинг клипа. Всего на производстве работает 258 свободных мужчин, которые каждый день делают настоящее мясное топливо для сибиряков. И, несмотря на то, что сибирские холостяки сильные и самодостаточные мужчины, они всё равно умеют любить и чувствовать. Именно такими и предстают перед зрителями мясники-холостяки из «Омского Бекона» в новом клипе.

Фото из инстаграм Настасьи Самбурской

Вдохновившись роликом, актриса Настасья Самбурская опубликовала в своем Instagram-аккаунте обращение к телеканалу ТНТ. В нем она предложила коллегам не упустить момент и снять их в своём шоу «Холостяк» или даже подумать над новым проектом – отдельным шоу для сибирских холостяков, так как новый сезон главного романтического шоу страны стартует уже 14 марта. Возможно, уже совсем скоро телезрители будут наблюдать за сибирскими холостяками и их романтическими историями, так как в официальном Instagram-аккаунте «Холостяка» появилось обещание подумать над идеей.

А пока песня #ЯнеРомео стала неофициальной весенней песней сибиряков, тех, кто хочет побыстрее растопить лёд и обрести свою любовь.