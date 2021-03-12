За «шутку» про коронавирус мигрант из Таджикистана всю пандемию провел в Бутырке

Весельчака с видео зовут Кароматулло Джаборов. Фото: Instagram.com

— Коронавирус здесь! Выходите быстрей! Быстре-е-е-й! — ревет грубый бас за кадром.

На пол в вагоне метро валится молодой человек в маске. Его тело сотрясают конвульсии. Пассажиры в растерянности, бросаются врассыпную. Когда поезд подъезжает на станцию «Улица 1905 года», состав мигом пустеет.

Пранк в московском метро прогремел на всю страну. Фото: Instagram.com

Пока на платформе паника, главный герой видео быстро выбегает из метро. Кадры сделаны в начале февраля 2020 года. Тогда о ковиде Москва знала только из новостей. Ни одного случая заболевания в столице зафиксировано не было. Все только начиналось.

«Комсомолка» выяснила, что из-за своего розыгрыша герой ролика так и не смог узнать, какой удар пандемия нанесла столице. Через несколько дней после видео его задержали и обвинили в хулиганстве. С тех пор парень сидит в СИЗО.

Весельчака с видео зовут Кароматулло Джаборов. Ему 26 лет. Родом из Таджикистана, пару лет назад перебрался в Москву и начал вести видеоблог. Ролики заливал в свои инстаграм и на YouTube. Его розыгрыши набирали под 100 тысяч просмотров: хороший результат, но далеко не топовый для этих соцсетей.

Пранкер в СИЗО уже больше года. Фото: Instagram.com

Да и юмор у Кары — как себя сокращенно называл пранкер, невысокого пошиба.

То он спрашивает у людей в торговом центре, когда Чечня войдет в состав России, то размахивает пакетиком насвая, сидя на унитазе. Засовывал морковь в штаны и ходил по супермаркету с оттопыренным гульфиком. В общем, не обхохочешься.

В описании к видео блогер все время подчеркивал, что ролик бомбанет, взорвет сеть. По-настоящему бомбанул только розыгрыш в вагоне метро. Но сколько просмотров набрал ролик — мы уже не узнаем. Перед арестом Кара удалил его.

Кара любил устраивать пранки в торговых центрах. Фото: Instagram.com

Завели дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Устраивать пранк в метро Кароматулло помогали два товарища. Их отпустили под подписку о невыезде. Кара поехал в СИЗО-2, в простонародье — Бутырка. На суде по избранию меры пресечения он сказал:

— Я жалею, это просто глупая шутка. Хочу попросить прощения у людей.

Объяснил, что таким нетривиальным образом хотел привлечь внимание к проблеме.

Кара женат, у него есть годовалый ребенок. Фото: Instagram.com

Кара женат, у него есть годовалый ребенок. На родине пожилые родители. За парня пытались биться друзья, поднимая шумиху в соцсетях. Продвигали хэштег #свободукарапранку, но сочувствия у других блогеров история Кары не вызвала. Виртуальный флешмоб не выстрелил.

— Свою вину он полностью признает, — рассказал «КП» адвокат пранкера Роман Шахманов. — Возместил метрополитену материальный ущерб — около 30 тысяч рублей (за задержку поезда из-за паники пассажиров — прим. авт.). В СИЗО он уже больше года. В феврале должны были начать рассматривать дело в суде, но материалы вернули в прокуратуру — в документах допущена техническая ошибка. Дело беспрецедентное: незначительная общественная опасность, а человека держат под стражей столько времени. Между тем, пранкеру и его подельникам грозит до семи лет колонии.

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