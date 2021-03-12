Когда в России массово построят современные школы

Современная школа должна создавать условия для всестороннего развития и самореализации школьников, где бы они не находились. Фото: Пресс-служба Минпросвещения

На этой неделе прошло совещание Минэкономразвития и Минпросвещения с регионами. На нем глава Минэк Максим Решетников отметил, что программа софинансирования строительства новых школ должна создавать условия для всестороннего развития и самореализации школьников, где бы они не находились.

О самой программе софинансирования мы поговорим позже, но сначала нелишним будет обсудить посыл министра о создании условий для развития школьников. Повышенное внимание к этому вопросу неслучайно возникло именно сейчас. Пандемия COVID-19 поставила вопрос об изменении подходов к российскому образованию. И если самым очевидным решением, лежащим на поверхности, является дальнейшее развитие инструментов для дистанционного обучения, то с внедрением новой образовательной среды, которая бы соответствовала запросам времени, все сложнее.

Современные российские образовательные центры. Фото пресс-службы Минпросвещения.

Эксперты отрасли уже не первый год говорят: современная школа должна не столько давать определенный массив информации по дисциплинам, сколько прививать школьникам уверенность в своих силах и способности к самостоятельному поиску необходимых сведений. Именно поэтому беспроводной интернет в школах сегодняшнего и завтрашнего дня превращается из приятного бонуса в необходимость. С помощью лэптопа или планшета, подключенного к мировой Сети, школьник будет решать самые разные образовательные задачи. И делать это он сможет не только в классах. Само пространство школы становится гибким, пластично приспосабливаемым к желаниям ученика. Хочешь работать в библиотеке, столовой или комнате отдыха — к твоим услугам отдельные рабочие зоны.

Да и сами классные комнаты обретают такую же пластичность. Вместо скучного ряда парт — модульные столы, которые можно объединять, создавая рабочие группы. Предметы теряют свою строгую направленность. Теперь во главу угла ставится индивидуальное развитие каждого ученика и конкретная сфера его интересов. Он может сам выбирать, чему учиться, а коллектив педагогов будет не вбивать в него знания, а следить и направлять. Именно для того, чтобы удовлетворить нестандартные, по меркам советской образовательной системы, вкусы, в некоторых школах появляются робототехнические мастерские, фото-, гейм-, web- и актерские студии, клубы ораторского мастерства и вокала.

Современные российские образовательные центры. Фото пресс-службы Минпросвещения.

На первый взгляд кажется, что все это излишества, которые не пройдут проверку временем. На самом деле именно время диктует направленность этих перемен. В век, когда почти каждый год рождаются и умирают профессии и создаются целые новые направления, учить по-старому значит выпускать неподготовленных к жизни людей.

Развитые страны довольно давно и активно экспериментируют с новыми образовательными подходами. Как правило, авторы образовательных проектов при всех новшествах стремятся сохранить классно-урочную систему, меняя образовательную среду для расширения пространства общения учащихся за пределами классных комнат.

Школа Saunalahti в городе Эспоо, Финляндия. Фото: www.domostroynn.ru

Возьмем, например, Единую среднюю школу Saunalahti в городе Эспоо, Финляндия. Ее изначально проектировали в соответствии с самыми современными педагогическими моделями. Здание создает пространство для взаимодействия учеников и учителей в самых разных его точках. Учащиеся, войдя в школу, могут посидеть у камина и пообщаться с друзьями. Занятия начинаются в классных комнатах на солнечной стороне здания, и дети постепенно перемещаются в кабинеты вслед за солнцем. На переменах школьники могут сразиться в бильярд, сходить на собрание класса в одной из рекреаций и просто полежать на мягких модулях в зоне отдыха. При проектировании школы особое внимание уделяли свету и цветам. Окна в аудиториях — большие, а отдельные стены — стеклянные. Интерьеры игровых комнат и комнат отдыха выполнены из теплых, природных материалов, создающих расслабленную атмосферу. Яркие цвета в школе помогают ориентироваться: отдельные зоны выкрашены в синий, желтый, зеленый, розово-сиреневый.

Современные российские образовательные центры. Фото пресс-службы Минпросвещения.

Еще один пример — Школа Гааги Plus O3 в Нидерландах. Это не столько образовательное учреждение в классическом понимании, сколько центр местного сообщества всех возрастов. Основная задача школы — социализация детей разных национальностей из бедных семей. В школе, с одной стороны, есть помещения для занятий танцами, спортом, актерским мастерством, а с другой — регулярный прием ведут психологи и социальные педагоги. Дети в таких школах не чувствуют себя ущемленными, не ощущают свою неполноценность по отношению к одноклассникам из более богатых семей.

Схожа с финской единая средняя школа в городе Мангейм, Германия. Это обычная на первый взгляд муниципальная школа для всех слоев населения, в том числе для детей мигрантов. Ее особенность в том, что здесь ученику с ранних лет разрабатывают индивидуальный учебный план, который соответствует его склонностям и возможностям. Здесь активно пропагандируется спорт и здоровый образ жизни, ведется театральное обучение, работает школьное радио. С одной стороны, здесь, как и в финской школе Saunalahti цвет активно используется для навигации. С другой – у классов минималистичный дизайн и изоляция от коридоров глухими дверями. Из-за того, что здесь собираются представители разных культур и слоев населения, в зонах отдыха часто встречается мусор, но руководство школы смотрит на это философски. Оно делает образовательное пространство износостойким, добавляя элементы белого пластика, чтобы дети могли на нем рисовать и таким образом выражать себя через творчество.

Современные российские образовательные центры. Фото пресс-службы Минпросвещения.

Это лишь несколько успешных подходов к развитию образовательного пространства за рубежом. В России также есть положительные примеры. В лицее НИУ ВШЭ учебную программу преобразовали радикально. Если в примере немецкой школы учащимся подбирают уникальную траекторию обучения, то в лицее при «вышке» вообще отказались от классов. К каждому преподавателю собирается группа желающих изучать его предмет. Таким элегантным образом руководство учебного заведения исключило ситуацию, когда дети учатся с неохотой. Да и направления обучения там лишь частично можно отнести к общеобразовательным. Упор делается на экономические знания, юриспруденцию и естественные науки: математику, информатику, физику.

Лицей НИУ ВШЭ. Фото: www.hse.ru

Конечно, во всех странах стоит вопрос масштабирования успешных образовательных практик. У нас его решают недавно принятые поправки в госпрограмму «Развитие образования». Над поправками работали сразу несколько центров силы. Это, с одной стороны, Минпросвещения, с другой — государственная корпорация ВЭБ.РФ. Что сразу говорит нам о важности решаемой задачи, поскольку за дело берется в том числе ключевой отечественный институт развития. Если вкратце, поправки вводят новый порядок субсидирования строительства школ по всей стране и активно вовлекают в этот процесс бизнес, внедряя в госпрограмму принципы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Современные российские образовательные центры. Фото пресс-службы Минпросвещения.

В СМИ уже осветили эти поправки в той части, которая касается появления новых учебных мест. Это наиболее очевидный, но далеко не самый важный момент. Куда важнее тот факт, что строящиеся по госпрограмме учебные заведения будут не школами в традиционном понимании, а образовательными центрами. То есть здесь будет создаваться то самое гибкое, изменяющееся под нужды ученика и дружелюбное к нему образовательное пространство. Безусловно, важен и тот факт, что эти образовательные центры оснастят современным оборудованием, в том числе для комфортной учебы детей с ограниченными возможностями. Но все вместе это даст тот самый давно ожидаемый качественный скачок для решения поставленной президентом задачи: вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.