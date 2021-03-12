В Инстаграме - худышка, в жизни - пышка: Садальский показал реальную фигуру Чеховой

В Инстаграме Анфиса выглядит безупречно.

Актер Станислав Садальский, сам того не желая, разоблачил Анфису Чехову. Вместе с 43-летней телеведущей он принял участие в записи программы «Привет, Андрей!». После съемок все герои передачи сфотографировались друг с другом. Но если Анфиса выложила в Инстаграм лишь селфи с певцом Юрой Шатуновым, на котором видно только ее лицо крупным планом, то Садальский поделился на своей страничке совместным снимком с Чеховой в полный рост. И это фото оказалось для Анфисы абсолютно не комплиментарным.

На съемку телеведущая пришла в ярко-красном платье-халате, подчеркнувшем ее пышные бедра и отнюдь не тонкую талию. Наряд длиной до середины икры не смог скрыть совсем не стройные ноги Анфисы.

Станислав Садальский опубликовал совместное фото с Анфисой Чеховой и Юрой Шатуновым. Поклонники удивились: на собственных снимках телеведущая выглядит гораздо стройнее. Фото: Инстаграм.

Подписчики Инстаграма Садальского в комментариях признались, что далеко не сразу узнали Чехову. Ведь на собственных фотографиях, которые она публикует в своем аккаунте, Анфиса выглядит гораздо стройнее.

«Ого… Анфису Чехову даже не узнала… На своих фотках она килограммов на 15 меньше», «Тучная дама в красном», «Это правда Анфиса? Она же вроде такая худенькая в Инстаграме», - пишут фолловеры.

Чехова тоже опубликовала фото со съемок программы "Привет, Андрей!", но ограничилась селфи с Шатуновым.

Телеведущая рассказывала, что за свою жизнь перепробовала множество диет. Анфиса всегда страдала от лишнего веса, одно время она весила почти 90 килограммов. Упражнения вместе с правильно подобранным пищевым рационом позволили ей сбросить 25 килограммов. По ее словам, помогло то, что она исключила из своего рациона три продукта. Оказалось, именно они мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - рассказывала телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

Чехова уверяет: у нее тонкая талия и пышные бедра. Фото: Инстаграм.

Впрочем, многие считают, что звезда все-таки лукавит. Рассматривая снимки Анфисы в бикини, на которых она выглядит идеально стройной, многие обвиняют ее в использовании фотошопа. По их мнению, звезда экрана желает казаться худее, чем на самом деле, и потому «стирает» с боков все лишнее.

- Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела такая тонкая талия! – пеняют ей фолловеры.

Подписчики же уверены, что телеведущая "стирает" лишние килограммы фотошопом. Фото: Инстаграм.

Сама же Чехова уверяет, что у нее такой тип фигуры. И настаивает, что в жизни она выглядит именно так, как в Инстаграме. В комментариях подписчицы неизменно спрашивают телеведущую: неужели у нее и в самом деле такая тонкая талия? Сама Чехова как-то ответила на этот вопрос:

- Не 60 сантиметров… Талия средне-тонкая, но бедра широкие, и этот перепад делает такой эффект, - объяснила Анфиса.

Телеведущая рекламирует в соцсети нижнее белье и купальники для женщин с пышными формами. Неудивительно, что она ретуширует свои фото перед тем, как опубликовать их в Интернете, чтобы казаться чуть стройнее. Ведь пикантные вещички на аппетитных прелестях продаются гораздо лучше.