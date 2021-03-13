«Вы только думаете: соврать или нет, а я уже по мимике вижу»: Пять секретных приемов профайлера

Сконцентрируйтесь на мимике. Настоящие, искренние эмоции видно сразу, а вот неискренние эмоции в тот момент, когда человек врет, появляются не сразу Фото: Shutterstock

«Ах, обмануть меня нетрудно! Я сам обманываться рад!», эту цитату Пушкина каждый день в Москве рушат на многочисленных курсах профайлинга. Что это за штука такая? Профайлинг – это навык изучения человека по его внешности, мимике, жестам, интонации и другим признакам. Те, кто освоил замысловатую науку уверяют, что без труда могут отличить правду от лжи, а себя называют ходячими полиграфами.

ОТ БИЗНЕСМЕНОВ ДО ПСИХОЛОГОВ

Считается, что профайлинг придумали криминалисты, которые еще с незапамятных времён начали составлять психологические портреты преступников. Первопроходцем называют британского хирурга Томаса Бонда, в 1888-м участвовавшего в розыске Джека-потрошителя.

Многочисленные объявления о наборе учеников на курсы - в социальных сетях. Коучи-профайлеры обещают, что за пару месяцев научат «читать людей», «предугадывать чужие поступки и действия», «навсегда избавят от обмана». Звучит заманчиво. Деньги не великие: за курс в столице просят от 15 000 до 100 000 рублей. Тариф зависит от именитости автора тренинга, количества уроков и их формата: офлайн всегда дороже.

Я напросилась на бесплатный пробный урок в онлайн-группу к одному из самых известных профайлеров столицы Алексею Крутилину. Вы наверняка видели этого сурового мужчину с брутальной бородой на многочисленных ТВ-шоу. Там эксперт словно по щелчку пальцев разоблачает ложь героев. Но попробуй пойми, сколько правды в его собственных умозаключениях.

В назначенный час на почту пришла ссылка на конференцию. И что не ученик – то бизнесмен или крупный руководитель. Вот кого, оказалось, дурят чаще и жестче.

Солидные дядечки, прильнув к экранам, слушают профайлера Крутилина. Он с толком и расстановкой вещает про психотипы людей.

- В профайлинге используется методика «7 радикалов». Чтобы хорошо понимать другого человека, прежде всего нужно определить, к какому психотипу он относится, - объяснил Крутилин.

Дальше понеслись замысловатые термины: истероид, паранойя, шизоид.

- Вы во все это верите? – спрашиваю после урока у одного из учеников, владельца небольшого бизнеса по имени Андрей.

Алексей Крутилин Фото: Личный архив

- Меня столько раз обманывали и кидали на крупные суммы, что я использую все возможности, чтобы раскусить реальные мысли потенциального партнера. Сам бы посадил каждого на полиграф, но кто же мне это разрешит. Так что моя ставка на профайлинг, смогу ли я реально считывать чужие мысли – это время покажет, но уже сейчас людей стал лучше понимать, - объяснил Андрей, которому, кстати, слегка за 30.

Единственной, помимо меня, дамой на курсе оказалась вовсе не отчаянная домохозяйка.

- Я профессиональный психолог, веду прием, практикую больше 10 лет. На курсы пришла, чтобы знания свои расширить. В целом интересно, хотя многое мне уже известно. Профайлинг тесно связан с психологией, - рассказала Наталья.

После каждого занятия ученики получают домашнее задание. На этот раз их озадачили определением психотипов. К следующему уроку нужно подготовить анализ пятерых знакомых или родственников.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО

После окончания курса ученики получат сертификаты. И если психолог наверняка повесит такую бумажку на стену своего кабинета, то бизнесмены точно спрячут в дальний ящик стола.

- Я сам пришел в профайлинг из бизнеса. Десять лет назад у меня была доля в сети ресторанов. А дальше все по классике: развели на доверии. Партнёры оказались лжецами. Вот тогда я стал плотно изучать профайлинг. Сегодня веду свой собственный курс, параллельно занимаюсь бизнесом, - рассказал Крутилин.

- Кто, кроме представителей бизнеса, в числе учеников профайлинга?

- Очень часто профайлинг изучают полиграфологи. У них считается высшим пилотажем, когда человек не только владеет детектором лжи, но и без прибора умеет считывать человека. Сертификаты профайлеров есть почти у всех сотрудников аэропортов, таможни, вокзалов. Они по одному взгляду не человека могут определить, что в его чемоданчике. Ну и сотрудники собственной безопасности крупных предприятий профайлингом, конечно, владеют.

- А что скажете про HR, специалистов по набору персонала. Они тоже ходячие детекторы?

- Тут вопрос спорный. Часть моих коллег рассказываю, что да, много таких учеников. Но лично ко мне на курс они не приходили….

- Профайлеров часто с полиграфом сравниваю. У того точность свыше 90 процентов. А у вас?

- При желании можно полиграф обмануть. Для этого есть методики специальные. А вот профессионального профайлера сложнее обвести вокруг пальца.

Ради эксперимента Алексей согласился позадавать мне вопросы. Ну а я, конечно, через раз врала. И что вы думаете, всякий раз – угадывал.

- Вы очень эмоциональны и просто находка для профайлера. Врать не умеете. Вы еще только думаете: соврать или нет, а я уже по мимике вижу, - объяснил профайлер.

ТОП-5 СПОСОБОВ ОТЛИЧИТЬ ПРАВДУ ОТ ЛЖИ

Мы попросили Алексея Крутилина поделиться азами профайлинга.

Важно! Все эти приёмы работают только в стрессовой ситуации, когда ложь для собеседника является серьезном эмоциональным фактором.

1. Если собеседник, отвечая на вопрос, говорит «да», но при этом отрицательно машет головой, он с большой долей вероятности врет.

2. Пауза после заданного вами вопроса больше 0,3-0,5 секунды говорит о том, что собеседник как минимум не готов к честному ответу, а, возможно, собирается с мыслями и готовится солгать. В профайлинге это называется ТОЗ – точка ориентировочного замирания.

3. Обращайте внимание на положение тела собеседника. Когда во время диалога он отдалятся от вас, откидываясь на спинку стула, или делая шаг назад, он пытается скрыть что-то от вас.

4. Следите за собеседником. Если человек, к примеру, в обычном состоянии говорит медленно и тихо, и вдруг на вопрос отвечает быстро, громко и начинает жестикулировать, что в корне отличается от обычного его поведения, следует насторожиться, возможно, в этот момент он лжет.

5. Сконцентрируйтесь на мимике. Настоящие, искренние эмоции видно сразу, а вот неискренние эмоции в тот момент, когда человек врет, появляются не сразу, словно в замедленной съемке.

Другое мнение

«Верить в замануху и рекламные обещания не советую»

- Сегодня этих скороспелых профайлеров развелось столько, что мама не горюй. Поучились пару месяцев, послушали лекции - и давай себя экспертами называть. И ведь это не шуточки. Такие «спецы» приходят в разные отрасли - от частных детективных агентств до служб безопасности - и начинают выносить свои липовые вердикты: правда или ложь, виновен или невиновен. Верить в это как минимум наивно, - прокомментировал Алексей Лобарев, ветеран МУРа, в 80-90 годах следователь по расследованию особо важных дел. – Мы в своей работе используем психологические методики, связанные с профайлингом. Но нужны годы обучения и, самое главное: годы практики, чтобы ими полностью овладеть. И даже имея колоссальный опыт, наши эксперты никогда не полагаются только на свои суждения о человеке: выводы можно делать только после 8-10 экспертиз, изучения доказательств, показаний свидетелей. Так что чудес не бывает. Ну сходите вы на эти курсы, станете любителем, а верить в замануху и рекламные обещания я не советую.