Youtube ограничил «Крым». Как должна ответить Россия

Вряд ли кого-то этот фильм может шокировать за пределами правительственного квартала в Киеве

«Эти материалы могут напугать или шокировать некоторых пользователей», - такое предупреждение теперь предваряет просмотр фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» на Youtube. Такими пугалками бы метить многочисленные клипы террористов, которых пруд пруди на видеохостинге. Но, видимо, это не в тренде. Куда страшнее Владимир Путин, рассказывающий о том, как проходила операция по бескровному возвращению Крыма в Россию.

В принципе, мы этих ранимых пользователей знаем по именам – они все компактно локализованы в Киеве в районе улицы Банковой. Вряд ли кого-то этот фильм может шокировать за пределами правительственного квартала. Поэтому Youtube вполне мог ограничиться этой небольшой площадью. Хотя как раз обитателя Офиса президента Украины как раз полезно хотя бы раз в год пересматривать эти кадры, чтобы не отрываться от земли.

Однако очередной акт сетевой цензуры со стороны крупнейшего американского видеохостинга в очередной раз показал, что никакой демократии и свободы слова в Интернете нет. Зато есть инструменты управляемого трафика и рычаги влияния на информацию. Когда контент на одну и ту же тему двух авторов либо набирает миллионы просмотров, либо «может шокировать некоторых пользователей» и доступ к нему ограничивается. Как это было с фильмами о трагедии в Беслане Юрия Дудя и Александра Рогаткина соответственно.

А еще это показывает абсолютную травоядность России по отношению к западным сетевым гигантам, которые в нашей стране по нашим законам работать не хотят. Накануне Роскомнадзор предпринял попытку замедлить работу Твиттера. То есть, наказать не штаб-квартиру в Сан-Франциско, а рядовых российских пользователей. Бей, как говорится, своих, чтобы чужие боялись. Я, кстати, никакого замедления не ощутил.

Так что теперь скажет купечество? Youtube тоже замедлим? Представьте, идете вы вечером домой, вдруг видите, как группа гопников избивает очкастого ботана. А вы им: «Будьте добры, помедленнее. Во, так лучше! Будете знать, как с купечеством связываться!»

- Сгонять их со стола, как это делают они. Заваливать штрафами, тормозить, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка, - выдал рецепт сам автор фильма, первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. - Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели бы на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же.

Осталось создать ростовский Youtube и краснодарский Твиттер. Дело за айтишниками.

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