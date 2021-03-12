Историк Евгений Пчелов: Княгиня Ольга не была «украинской княжной» — она правила Древней Русью

Памятник святой княгине Ольги во Пскове Фото: Александр ГЛУЗ

Имя святой равноапостольной княгини Ольги, которая правила Древней Русью во второй половине Х века, потребовали удалить из списка шести женщин, которые изменили историю человечества.

Список этот был размещена сайте Всемирного экономического форума. Изъятие из списка произошло по требованию пятого президента незалежной Петра Порошенко. Который заявил, что называть киевскую княгиню «прародительницей современной России» преступно. И что такое действие ВЭФ выглядит как «элемент вражеской пропаганды». И необходимо «немедленно исправить ошибки в описании одной из «самых известных женщин в украинском истории». То есть, наш международный кондитер оказался еще и знатным историком.

Ну и чем же это закончилось? С формулировкой «из-за конфликта исторических данных» упоминание о княгине Ольге с сайта ВЭФ было изъято.

«КП» обратилась за комментариями к доценту РГГУ Евгению Пчелову.

- Так кем же была княгиня Ольга?

- Она была правителем Древней Руси.

- С сайта ВЭФ убрали упоминание об Ольге как о правительнице Руси убрали — по требованию экс-президента Порошенко.

- Не очень понимаю, чем именно Порошенко недоволен? Ольга в такой же степени великая женщина украинской истории, как и российской, и белорусской. Древняя Русь — не Россия, Украина или Белоруссия. Она объединяла данные территории с единым языком и религией. Это просто другая цивилизация. Из которой потом выросла Россия, а позже и Украина с Белоруссией. Историки ее называют Древняя Русь. Вот только я не пойму — какое отношение Всемирный экономический форму имеет к княгине Ольге? Почему она вообще на их сайте фигурировала?

- ВЭФ включил княгине Ольгу в список 6 женщин, изменивших историю человечества.

- Княгиня Ольга не изменила историю человечества. Екатерина Великая— да, изменила, ведь ее деятельность охватывала многие страны. Ольга же изменила историю Древней Руси. Но к истории всего человечества это имеет, скажем так, очень косвенное отношение. Она локальна, как и деяния многих скандинавских правительниц.

- Ольгу характеризовали как «прародительницу современной России»...

- Ну, она значима для локальной истории древнерусского государства. Ольга первая из русских правителей приняла крещение. Но при том народ свой крестить не смогла.

- Пыталась?

- Да. И Крещение стало ее личным деянием. Потому она и оказалась канонизирована впоследствии как равноапостольная. Что касается «прародительницы» - это совершенно фантазийная формулировка. Прародителем современной России можно назвать Ивана Третьего.

Княгиня Ольга —великая древнерусская правительница. Которая правила державой, в которую входили земли нынешней Украины, части России и Белоруссии. И украинской правительницей называть ее также абсурдно. Повторюсь - Древняя Русь предшествовала современным России, Украине и Белоруссии.

- А откуда Ольга была родом?

- Из Пскова. Она была скандинавкой. И она не из Рюриковичей. Таких скандинавских конунгов на Руси было немало. Девушка имело явно северное происхождение.

- Но ее принимал император Византии как высокородную?

- Принимал, называл ее Эльгой. Или Хельгой. Нормальное скандинавское имя.

- По легенде, Ольга была дочерью Вещего Олега?

- Ну, это позднейшие предположения, домыслы. Как и версии о ее болгарском происхождении. Ей принадлежали Киев, новгородская земля, земли древлян. Были под ней племена, с которых она собирала дань, полюдье. И ее княжеские владения — это вдоль пути из варяг в греки, от Ладоги до Киева, туда и Смоленск входил, и Любич.

- А мужем ее был..

- Игорь Рюрикович. Это исторический факт. Судя по ее действиям — когда она закопала убийц мужа — это была абсолютная скандинавская валькирия. Ольга действовала как все викинги. А о ее визите в Константинополь написал император Византии Константин Багрянородный. Он называл ее архонтессой — княгиней Руси. Когда она крестилась, до или после — нам не известно. И имя ее в крещении было Елена.

- Но попытки ее крестить Русь не удались - почему?

- Доподлинно не известно. Но она была похоронена в 969 году по христианскому обряду. Почитание ее как первой христианки на Руси отмечено уже в средневековье.

А дань она установила где-то по Мсте и по Луге.

- Как она выглядела?

- Есть фреска Софийского собора, 11 века —это сто лет после ее смерти.

В масштабах мировой истории ее роль несопоставима с другими великими правительницами мира.

- Правда, что император Константин хотел взять ее в жены?

- Это одна из легенд. Такой... полуфольклор. Император тогда был женат. И зачем ему варварка? Приехали — ну надо их задобрить, чтобы не нападали.

Вообще, во всех пунктах этой истории — сплошные натяжки. Ольга не может называться украинской, или русской, или белорусской княжной. Она, вновь подчеркну - правительница Древней Руси. Попытка тянуть одеяло на себя — абсурдна. Древняя Русь — не равна современной России, а тем более Украине или Белоруссии.

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