Родина слышит: Юлия Скрипаль тайно звонит в Россию

Юлия регулярно звонила владельцу кинологического центра Фото: REUTERS

Даже после отравления дочь бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия не забывала о своей собаке по кличке Нуар и регулярно звонила, чтобы справиться о его состоянии, пишет британское издание Mirror.

Перед отъездом в Солсбери три года назад женщина оставила любимую черную дворняжку на передержку. Однако после отравления Юлия регулярно звонила владельцу кинологического центра «Хорс» и спрашивала о Нуаре.

- Я всегда удивлялся, когда СМИ утверждали, что Юлия находится в беспомощном состоянии, хотя при этом она звонила мне, чтобы узнать, как поживает ее собака. В те минуты она не казалась больной, - говорит владелец приюта Антон Бардадим. - Я верю, что с ней и ее отцом что-то произошло. Но во время звонков голос у Юлии был нормальный.

Звонки от Скрипаль поступали с не отслеживаемых номеров в то время, пока она, по заверениям британских властей, находилась в больнице и на секретной конспиративной квартире.

Бардадим сначала усомнился в том, что с ним разговаривает настоящая Юлия Скрипаль.

- Во-первых, она звонила с разных номеров. Во-вторых, ее голос немного изменился. Я был вынужден задавать ей наводящие вопросы, чтобы понять, действительно ли мне звонит Юлия. Я просто хотел убедиться, что это она, особенно когда она попросила меня принять меры, касающиеся дальнейшей судьбы собаки.

Когда уже стало понятно, что Юлия Скрипаль не вернется на родину, она попросила владельца приюта пристроить Нуара в добрые руки. Поиски новой семьи для черной дворняжки начались в мае 2019 года.

Чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны прессы и общественности, владельцы кинологического центра дали Нуару другую кличку. Новые хозяева знакомились с барбосом, не зная его настоящего прошлого.

Говорят, сейчас у Нуара все хорошо, он живет в любящей семье. Но Юлия Скрипаль все равно периодически звонит в приют, который отслеживает судьбу своих «воспитанников», чтобы убедиться, что с псом обращаются должным образом.

Сергей и Юлия Скрипаль долго лечились, а потом их будто спрятали британские спецслужбы. По крайней мере в Солсбери, где экс-шпион осел, после того, как его обменяли на россиян, они больше не появлялись. Последний раз отца и дочь видели в Новой Зеландии. По информации британских СМИ, им выдали документы на новые имена, чтобы те могли начать жизнь с чистого листа.

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