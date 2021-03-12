Адвокат родителей Жанны Фриске объяснил, почему Дмитрий Шепелев должен им 7 миллионов рублей

Еще в июле Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Дмитрия Шепелева 7 миллионов рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев должен родителям певицы 7 миллионов рублей. Это «хвост» от тех благотворительных денег, которые через «Русфонд» собирали всем миром на лечение Жанны. Певица умерла в июне 2015 года от рака мозга.

Долг перед благотворительной организацией (21 миллиона рублей) был погашен еще два года назад. Но до сих пор ее наследники – отец, мать, несовершеннолетний сын Платон (его интересы защищает его отец Дмитрий Шепелев) ведут финансовые разборки и выясняют отношения в суде.

Еще в июле Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Дмитрия Шепелева 7 миллионов рублей в пользу родителей Жанны – Владимира и Ольги Фриске. Шепелев подал апелляцию на это решение. Суд апелляцию и кассацию отклонил. На это ушло полгода. И теперь - долг платежом красен. В Сети бурно обсуждают это решение: при чем здесь Шепелев или его семилетний сын Платон, когда известно, что за две недели до смерти Жанны деньги со счета сняла ее мама – Ольга Владимировна Фриске?

Действительно, по справедливости тот, кто снял деньги, тот и должен был их вернуть. Но, как объяснили нам юристы, речь идет о так называемом солидарном долге. Договор с фондом был заключён от имени Жанны Фриске и по закону после ее смерти ее долги переходят всем наследникам. Их трое: ее родители и малолетний сын, за которого «отдувается» его отец Дмитрий Шепелев.

Эти же слова подтвердил и адвокат родителей Владимира Борисовича Фриске – Виктор Швец.

- Владимир Борисович вернул весь долг «Русфонду», заплатив около 21 миллионов рублей за всех наследников. Но эта сумма делится на три части между родителями и сыном Жанны, - объяснил kp.ru Виктор Швец. – Поэтому, по решению суда, треть солидарного долга, то есть 7 миллионов рублей, Шепелев, как законный представитель Платона, должны вернуть Владимиру Борисовичу. Вот и все объяснение. Все исключительно по закону…

Тем не менее Шепелев собирается подать в Верховный суд жалобу на несостоявшихся тещу и тестя, которые требуют с него бешеные деньги.

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