За коррупцию будут бить по рукам — и сажать!

Уголовная ответственность за коррупционные преступления была, есть и будет Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения».

Раздались голоса: парламентарии, тех, кто собирается давать или брать взятки, собираются «увести от отвественности!

Но так ли это?

Если вчитаться в предложенный законопроект то можно увидеть вот что: «физическое лицо освобождается от ответственности» за нарушение законов о противодействии коррупции, если «несоблюдение ограничений и запретов признается следствием не зависящих от него обстоятельств».

Что все это значит?

СЛОВО ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ

Вот что говорит бывший депутат и губернатор Тульской области, ныне председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

- Рассматриваемые в Госдуме инициативы совершенствуют антикоррупционные процедуры. Они регулируют вопросы, связанные, например, со сдачей деклараций о доходах и расходах, – пояснил Груздев.

Сегодня те, кто не представил декларации в срок, несут дисциплинарную ответственность. Вплоть до увольнения. Но в реальной жизни возникают ситуации, когда люди не успевают собрать и представить необходимые документы. В числе подобных обстоятельств - стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, военные действия...

Владимир Груздев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Законопроект ведь не освобождает от подачи декларации?

- Нет. В случае форс-мажора сроки предоставления документов будут сдвинуты на месяц. И чиновник не сможет воспользоваться данной нормой как лазейкой, чтобы не раскрывать имущество, законность происхождения которого он подтвердить не сможет.

- Значит, чиновнику и после землетрясения все равно придется отчитаться о доходах и расходах?

- Конечно! Кроме того, каждый раз будет особо проверяться, были ли у лица объективные и уважительные причины задержки подачи декларации.

Владимир Груздев также отметил, что на практике возникали ситуации, когда, например, сотрудники дипмиссий РФ не могли предоставить информацию о своих счетах в банке другого государства — из-за запретительных и ограничительных мер, принятых на территории данной страны.

СЛОВО ЮРИСТУ

А такой комментарий, перекликающийся с предыдущим, специально для «КП» дал президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко:

- Мы имеем дело с предложением о конкретизации антикоррупционного законодательства. Это не меняет основной смысл и цели этого законодательства, - пояснил господин Пилипенко, - Уточнения связаны с реальными жизненными обстоятельствами. Без их учета в правоприменении может быть утеряно основное регуляторное значение данных норм.

- Приводят в пример случаи нарушения антикоррупционной процедуры, связанные с независящими от лица обстоятельствами.

- Да, в частности, в 2020 году все мы столкнулись с пандемией коронавируса. Это яркий пример, когда в связи с реализацией комплекса ограничительных мер некоторые должностные лица просто не смогли вовремя подать справки о доходах, расходах, об имуществе.

- Сроки могут сдвигаться из-за форс-мажора для всех?

- Для некоторых категорий должностных лиц сроки установлены федеральным законом. И они являются формально неизменными. Например, для муниципальных депутатов, действующих на постоянной основе. Представляется, что для вот таких или подобных форс-мажорных обстоятельств и был разработан указанный законопроект.

- Ваши коллеги говорят о некоторой корректировке, но не об изменении принципиального подхода.

- В любом случае должностное лицо или работники не освобождены от своих антикоррупционных обязанностей. И не позднее, чем через один месяц со дня прекращения действия независящих от него обстоятельств должны исполнить возложенные обязательства.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

«КП» также обратилась за комментарием к первому заместителю председателя комитету Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрию Вяткину.

- Почему проект закона так взбудоражил общество и СМИ?

- Кто то запустил измышления об освобождении от отвественности за коррупцию! Уголовная ответственность за коррупционные преступления была, есть и будет.

Дмитрий Вяткин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Никакого смягчения?

- Нет! Есть антикоррупционное законодательство. Оно включает в себя такие вещи, нормы как необходимость регулярно предъявлять декларации. Представлять все данные об имуществе не только самого должностного лица, но и его близких родственников.

- А если данные - неполные?

- Нередко человек, занимающий некую муниципальную должность или депутат местного совета в силу разных причин неправильно что-то задекларировал. Но если он не смог своевременно получить справку о своих счетах или имуществе — он же не стал коррупционером.

- Вспоминали историю семилетней давности...

- Да, яркий пример - Республика Крым. Там чиновники до 2014-го имели счета в украинских банках. Но для Украины эти люди стали врагами после референдума. И сотни людей получить справки о своих счетах уже просто не могли. И что они — разве коррупционеры? Конечно, нет!

- Но Крым - особая история, а что с остальными?

- Есть примеры, когда люди некорректно подают данные об имуществе супругов.

- И почему?

- А потому, что развод официально не оформлен, но два человека, один из которых чиновник или депутат, вместе не живут давным-давно. Разве они - коррупционеры?

- Сложно сказать - возможно, несчастные одинокие люди.

- А если жена или муж, который давно живет отдельно, просто не дает информации, сколько у него денег на счетах — как другой может получить такие данные? В жизни возникают обстоятельства, которые не зависят от конкретного должностного лица. Ну не может человек вовремя получить те или иные сведения. В частности, когда речь идет о конфликте интересов. Он объективно не может выполнить требования ограничений и запретов, предписаний антикоррупционного законодательства.

- После приятия проекта в первом чтении был вал критики в СМИ.

- Да, появились заголовки вроде «За непреднамеренные взятки теперь отвественности не будет!». Да непреднамеренных взяток не бывает! Все коррупционные преступления, которые наказываются по уголовному кодексу — они совершаются только в форме прямого умысла.

- Когда второе-третье чтения в Думе?

- Пока сказать сложно. Поправки будут. Какие именно - пока не ясно. Предполагаю, технические. Законопроект разработан четкий и ясный. Он не распространяется на тех, кто совершил коррупционные преступления. Речь о случаях, когда человек должен сообщить сведения о счетах или имуществе, но сделать этого вовремя не смог - по не зависящим от него причинам, вот что важно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Само прилипло?!»: Что на самом деле означает закон о «нечаянной» коррупции

Чиновников хотят освободить от ответственности за нарушения, если к этому привели обстоятельства непреодолимой силы (подробности)