За коррупцию будут бить по рукам — и сажать!

Уголовная ответственность за коррупционные преступления была, есть и будет
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения».
Раздались голоса: парламентарии, тех, кто собирается давать или брать взятки, собираются «увести от отвественности!
Но так ли это?
Если вчитаться в предложенный законопроект то можно увидеть вот что: «физическое лицо освобождается от ответственности» за нарушение законов о противодействии коррупции, если «несоблюдение ограничений и запретов признается следствием не зависящих от него обстоятельств».
Что все это значит?
СЛОВО ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ
Вот что говорит бывший депутат и губернатор Тульской области, ныне председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
- Рассматриваемые в Госдуме инициативы совершенствуют антикоррупционные процедуры. Они регулируют вопросы, связанные, например, со сдачей деклараций о доходах и расходах, – пояснил Груздев.
Сегодня те, кто не представил декларации в срок, несут дисциплинарную ответственность. Вплоть до увольнения. Но в реальной жизни возникают ситуации, когда люди не успевают собрать и представить необходимые документы. В числе подобных обстоятельств - стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, военные действия...
Владимир Груздев
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Законопроект ведь не освобождает от подачи декларации?
- Нет. В случае форс-мажора сроки предоставления документов будут сдвинуты на месяц. И чиновник не сможет воспользоваться данной нормой как лазейкой, чтобы не раскрывать имущество, законность происхождения которого он подтвердить не сможет.
- Значит, чиновнику и после землетрясения все равно придется отчитаться о доходах и расходах?
- Конечно! Кроме того, каждый раз будет особо проверяться, были ли у лица объективные и уважительные причины задержки подачи декларации.
Владимир Груздев также отметил, что на практике возникали ситуации, когда, например, сотрудники дипмиссий РФ не могли предоставить информацию о своих счетах в банке другого государства — из-за запретительных и ограничительных мер, принятых на территории данной страны.
СЛОВО ЮРИСТУ
А такой комментарий, перекликающийся с предыдущим, специально для «КП» дал президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко:
- Мы имеем дело с предложением о конкретизации антикоррупционного законодательства. Это не меняет основной смысл и цели этого законодательства, - пояснил господин Пилипенко, - Уточнения связаны с реальными жизненными обстоятельствами. Без их учета в правоприменении может быть утеряно основное регуляторное значение данных норм.
- Приводят в пример случаи нарушения антикоррупционной процедуры, связанные с независящими от лица обстоятельствами.
- Да, в частности, в 2020 году все мы столкнулись с пандемией коронавируса. Это яркий пример, когда в связи с реализацией комплекса ограничительных мер некоторые должностные лица просто не смогли вовремя подать справки о доходах, расходах, об имуществе.
- Сроки могут сдвигаться из-за форс-мажора для всех?
- Для некоторых категорий должностных лиц сроки установлены федеральным законом. И они являются формально неизменными. Например, для муниципальных депутатов, действующих на постоянной основе. Представляется, что для вот таких или подобных форс-мажорных обстоятельств и был разработан указанный законопроект.
- Ваши коллеги говорят о некоторой корректировке, но не об изменении принципиального подхода.
- В любом случае должностное лицо или работники не освобождены от своих антикоррупционных обязанностей. И не позднее, чем через один месяц со дня прекращения действия независящих от него обстоятельств должны исполнить возложенные обязательства.
СЛОВО ДЕПУТАТУ
«КП» также обратилась за комментарием к первому заместителю председателя комитету Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрию Вяткину.
- Почему проект закона так взбудоражил общество и СМИ?
- Кто то запустил измышления об освобождении от отвественности за коррупцию! Уголовная ответственность за коррупционные преступления была, есть и будет.
Дмитрий Вяткин
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
- Никакого смягчения?
- Нет! Есть антикоррупционное законодательство. Оно включает в себя такие вещи, нормы как необходимость регулярно предъявлять декларации. Представлять все данные об имуществе не только самого должностного лица, но и его близких родственников.
- А если данные - неполные?
- Нередко человек, занимающий некую муниципальную должность или депутат местного совета в силу разных причин неправильно что-то задекларировал. Но если он не смог своевременно получить справку о своих счетах или имуществе — он же не стал коррупционером.
- Вспоминали историю семилетней давности...
- Да, яркий пример - Республика Крым. Там чиновники до 2014-го имели счета в украинских банках. Но для Украины эти люди стали врагами после референдума. И сотни людей получить справки о своих счетах уже просто не могли. И что они — разве коррупционеры? Конечно, нет!
- Но Крым - особая история, а что с остальными?
- Есть примеры, когда люди некорректно подают данные об имуществе супругов.
- И почему?
- А потому, что развод официально не оформлен, но два человека, один из которых чиновник или депутат, вместе не живут давным-давно. Разве они - коррупционеры?
- Сложно сказать - возможно, несчастные одинокие люди.
- А если жена или муж, который давно живет отдельно, просто не дает информации, сколько у него денег на счетах — как другой может получить такие данные? В жизни возникают обстоятельства, которые не зависят от конкретного должностного лица. Ну не может человек вовремя получить те или иные сведения. В частности, когда речь идет о конфликте интересов. Он объективно не может выполнить требования ограничений и запретов, предписаний антикоррупционного законодательства.
- После приятия проекта в первом чтении был вал критики в СМИ.
- Да, появились заголовки вроде «За непреднамеренные взятки теперь отвественности не будет!». Да непреднамеренных взяток не бывает! Все коррупционные преступления, которые наказываются по уголовному кодексу — они совершаются только в форме прямого умысла.
- Когда второе-третье чтения в Думе?
- Пока сказать сложно. Поправки будут. Какие именно - пока не ясно. Предполагаю, технические. Законопроект разработан четкий и ясный. Он не распространяется на тех, кто совершил коррупционные преступления. Речь о случаях, когда человек должен сообщить сведения о счетах или имуществе, но сделать этого вовремя не смог - по не зависящим от него причинам, вот что важно.
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