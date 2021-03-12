Дмитрий Певцов показал редкое фото Алексея Серебрякова с женой

Дмитрий Певцов разместил в блоге трогательные кадры с благотворительного аукциона в помощь больным детям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актеры Алексей Серебряков и Дмитрий Певцов дружат более 30 лет. Они сыграли в культовом сериале нулевых "Бандитский Петербург". И хотя сейчас артисты живут по разные стороны океана - Серебряков в Канаде, а Певцов в России, они постоянно на связи и при любой возможности стараются увидеться. Так и произошло на днях.

Дмитрий Певцов разместил в блоге трогательные кадры с благотворительного аукциона в помощь больным детям. В мероприятии принял участие и друг актера Алексей Серебряков. Он прилетел в Москву вместе с женой Марией. "Давно не виделись. И вот встретились", - написал в блоге Дмитрий.

Не секрет, что артисты много занимаются благотворительностью. Несколько лет назад Серебряков вместе со своими друзьями актерами Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым основал фонд помощи детям-сиротам.

Певцов как-то признавался, что считает Серебрякова родственником. "Более 30 лет знакомства, дружбы, совместной работы, тесного общения… Стали уже родственниками. Любим тебя, скучаем и гордимся", - говорил он об Алексее.

Серебряков с 2012 года живет в Канаде. Вместе с женой он воспитывает троих детей, двое из которых - братья Степан и Данила - приемные, а старшая Даша - дочь жены от первого брака.

К слову, с Марией артист знаком с 1980-х годов, когда она танцевала в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Впоследствии Мария уехала работать по контракту в Канаду и там вышла замуж, стала гражданкой Канады. Затем она развелась с мужем, проведя в Канаде семь лет. Была хореографом в Театре имени Вахтангова. В 1990-х годах вышла замуж за Серебрякова. "Я в своей жизни ничего более важного, чем дети и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Машу люблю, как в чудесных сентиментальных романах", - признавался артист.

В своих детях он души не чает. "Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались. А Степан был очень тяжелый мальчишка, Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас у него 92% из 100% в школе, рисует и красив, как модель", - делился актер сокровенным.