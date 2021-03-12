По просьбам родителей

Круглый стол о деятельности организаций, которые работают с несовершеннолетними правонарушителями. Фото: Анастасия Фадеева

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол о деятельности организаций, которые работают с несовершеннолетними правонарушителями. Это, в первую очередь, ЦВСНП - центры временного содержания подростков при МВД. Такие учреждения есть почти в каждом регионе.

- Я бы хотела напомнить, что ещё в 2014 году был разработан и принят в первом чтении законопроект, касающийся ЦВСНП. Тогда предлагали расширить категории помещаемых в центры детей. Правда, потом обсуждение этого закона фактически сошло на нет, а спустя 5,5 лет его отклонили. Сегодня, потребности родителей и детей в этом инструменте профилактики крайне велики, поэтому я считаю необходимо к этой теме вернутся, - заявила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

По ее словам, такая инициатива поможет подросткам и их родителям предотвратить нежелательные ситуации и не доводить дело до суда.

Заместитель начальника Отдела организационно-методического обеспечения деятельности подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУОООП МВД России Светлана Ушакова рассказала о том, что представляют из себя центры временного содержания подростков. Сейчас в России 77 таких учреждений. Дети там могут находиться от двух до 30 дней.

- Большинство подростков, которые попадают в центры, бесконтрольны: они не учатся, бродяжничают, употребляют психоактивные вещества. А их родители, как правило, судимы или же просто пустили воспитание детей на самотек. В любом случае, для многих подростков такие центры становятся спасительной «соломинкой», - отметила Ушакова.

По ее словам, с первых дней с детьми работают психологи. И, конечно, подростки продолжают учиться: либо очно, либо дистанционно.

Ежедневно в центрах содержится около 380 подростков. Если вспомнить, что всего таких учреждений 77, то получается всего пять человек на один центр. Конечно, можно было порадоваться, что все меньше детей попадают в ЦВСНП, если бы не одно “но”: на самом деле детская преступность на убыль не идет. Как справедливо отметила Наталья Агре, на центры тратятся большие средства, там есть и места, и педагоги, однако это все остается недозагруженным. Суды, как правило, стараются не отправлять подростков в центры временного содержания. И зачастую зря.

- Согласно статистике, административные нарушения совершили 157,8 тысячи «малолеток», 19 тысяч из них сделали это два или более раза. Целая армия, - поделилась неутешительной статистикой представитель МВД Светлана Ушакова. Она отметила, что меры в отношении таких детей ограничиваются лишь профилактическими беседами и работой с родителями, а этого недостаточно.

В свою очередь, всесторонне представив опыт и потенциал ЦВСНП, Заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов пообещал взять на себя инициативу по возобновлению работы по расширению потенциала центров и, проведя всесторонний мониторинг, двинуться дальше.

Многие эксперты сошлись во мнении, что пора расширять круг подростков для помещения в центры временного содержания.

Идею Натальи Агре полностью поддержал и замминистра просвещения Денис Грибов. Он предложил пойти еще дальше и помещать детей в такие центры по просьбе родителей.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре. Фото: Анастасия Фадеева

- Может, провокационную вещь скажу... Можно допустить возможность помещения детей в ЦВСНП не только по решению суда, но и, может быть, по ходатайству родителей. Потребность такая на самом деле существует. Потому что родители уже сейчас обращаются за помощью в воспитании. Например, если необходимо вытащить ребенка из неприятной ситуации, избавить его от пагубной зависимости, в том числе от других детей, которые плохо на него влияют, - предложил Грибов и добавил, что для этого необходимо принять изменения в регламентирующие этот процесс нормативно-правовые акты.

Особую поддержку в вопросе более активного использования региональных ЦВСНП для профилактической работы с несовершеннолетними выразили Уполномоченные по правам детей в Тульской, Калужской областях, Пермском крае.

В работе Круглого стола также приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская, прокурор отдела Управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Ольга Каткова.