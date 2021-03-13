Бриллианты и море шампанского: Алла Пугачева приехала на 30-летие к Насте Ивлеевой на Rolls-Royce

Блогерша закатила вечеринку в московском ресторане "Прага" Фото: Социальные сети

Настя Ивлеева с размахом и шиком отметила юбилей. Блогерша закатила вечеринку по случаю своего 30-летия в московском ресторане "Прага". Это место она выбрала не случайно. Дело в том, что Алла Пугачева тоже отмечала свое 30-летие в культовом для столицы заведении в далеком 1979 году.

Настя Ивлеева собрала весь цвет шоу-бизнеса на роскошной вечеринке под громким названием "Порочный киберпанк". Девушка нарядилась в костюм развратной монашки. На талии у нее была цепочка с крестом. Из-под прозрачной юбки в пол виднелись микро шортики.

Шампанское лилось рекой, юбиляршу одаривали золотом и бриллиантами прямо в ресторане. Она тут же надевала драгоценности.

Настя до последнего скрывала список гостей, но предупреждала, что праздник будет очень масштабным. В итоге на торжество пришли Александр Гудков, Владимир Маркони, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Регина Тодоренко, Даня Милохин, Моргенштерн, Оксана Самойлова и рэпер Джиган и многие другие.

НА вечеринке отметились Ксения Собчак и Регина Тодоренко. Фото: социальные сети

"Настя Ивлеева у нас сегодня звезда", - заявила супруга режиссера Константина Богомолова.

На что юбилярша ответила: "А это лучшая Ксения Собчак".

Супруг Насти - рэпер Элджей весь вечер не отходил от жены и смотрел на нее влюбленным взглядом.

Но самой главной гостьей вечера стала Алла Пугачева. Певица давно знакома с телеведущей и высоко ценит ее талант. На день рождения Ивлеевой она и ее супруг Максим Галкин приехали на Rolls-Royce.

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин были главными гостями вечера. Фото: социальные сети

Ивлеева похвасталась Примадонне необычным маникюром из накладных ногтей двухсантиметровой длины. Алла Борисовна с улыбкой его оценила.

Она, к слову, была в эффектной шляпке, черной прозрачной тунике и мини шортах. На Максиме и вовсе был костюм, напоминающий гусарский мундир.

Примадонна была в прекрасном настроении. Невооруженным глазом видно, что ей приятно находиться среди молодых артистов и блогеров. Звезда охотно фотографировалась и общалась с гостями праздника.

Ивлеева похвасталась необычным маникюром из накладных ногтей двухсантиметровой длины. Фото: социальные сети

Напомним, Ивлеева давно знакома и с Примадонной, и с ее мужем. В конце 2019 года она даже выпустила новогодний ролик на YouTube, в котором общалась с Аллой Борисовной и приходила к ней в гости. Телеведущая признавалась, что Пугачева всегда была для нее творческим ориентиром.

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