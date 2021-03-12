«Он был очарователен»: Елизавета II вспомнила свою встречу с Юрием Гагариным

Юрий Гагарин. Фото: Стужин Алексей/ТАСС

94-летняя королева Великобритании Елизавета II во время прямого эфира Sky At Night вместе с учеными, учителями и школьниками страны вспомнила свою встречу с российским космонавтом Юрием Гагариным.

Человек-легенда, тот, кому выпал шанс первым в мире отправиться в космос, произвел особое впечатление на королеву. Так, на вопрос ведущего о том, каким же был Гагарин, Елизавета II сразу же ответила: "Русским!".

- Он не говорил по-английски. Но нет, нет, он был очарователен. И я полагаю, что быть первым это было особенно увлекательно.

Ведущая программы доктор Мэгги Адерин-Покок отметила, что она родилась в один день (9 марта) с легендарным покорителем космоса.

Британская королева также вспомнила, что Гагарин посетил Букингемский дворец во время своего четырёхдневного визита в Великобританию в 1961 году.

Обсуждая метеорит, который упал в английском графстве Глостершир, монарх рассказала в программе ученому, что космическое относительно удачно приземлилось.

- Я рада, что он никого не задел! - высказалась Елизавета II, слова которой приводит Daily Mail.