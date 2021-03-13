Дженнифер Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом после четырех лет отношений

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес больше не вместе: певица и бейсболист расстались после четырехлетнего романа. Два года назад Алекс сделал Джей Ло предложение, и они объявили о помолвке. Из-за пандемии коронавируса певица два раза откладывала свадьбу. А теперь и вовсе решила поставить точку в их отношениях.

Как сообщает источник портала Page Six, Алекс сейчас в Майами готовится к новому бейсбольному сезону. А Дженнифер в Доминиканской республике снимается в фильме «Брак по залету», в котором она играет главную роль. Последний раз жениха и невесту видели вместе в феврале этого года.

Дженнифер сейчас в Доминиканской республике снимается в новом фильме «Брак по залету». Фото: Инстаграм.

Главной причиной расставания пары называют белокурую красотку Мэдисон Лекрой, 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование». Слухи о ее флирте с Родригесом появились месяц назад. Одна из коллег Мэдисон по шоу рассказала журналистам, что Алекс постоянно названивает девушке, и они очень мило общаются. Мэдисон тогда призналась, что действительно поддерживает знакомство с Родригесом, они перезванивались и обменивались сообщениями. Но на этом, мол, все. «Я никогда не прикасалась к нему», - уверяла Лекрой.

Тем не менее, Дженнифер Лопес, видимо, посчитала, что дыма без огня не бывает.

- Скандал с Мэдисон Лекрой стал причиной их окончательного разрыва. У них уже были проблемы, но этот случай стал для Дженнифер последней каплей, - сообщил источник из окружения певицы порталу Page Six.

Главной причиной расставания пары называют белокурую красотку Мэдисон Лекрой, 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование». Фото: Инстаграм.

Алекс сделал предложение Дженнифер в 2019 году во время их романтического путешествия на Багамские острова. Помолвка была очень романтичной. На закате, во время прогулки по пляжу спортсмен встал на одно колено и вручил Джей Ло кольцо с огромным бриллиантом весом в 20 карат и стоимостью в 5 миллионов долларов.

Алекс сделал предложение Дженнифер в 2019 году во время их романтического путешествия на Багамские острова. Фото: Инстаграм.

В декабре прошлого года Дженнифер рассказала во время ток-шоу, что ей уже дважды пришлось отменять свадьбу. Они планировали устроить торжество летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - рассказала звезда. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.

Последний раз жениха и невесту видели вместе в феврале. Фото: Инстаграм.

Алекс хорошо ладил с детьми Дженнифер — 13-летним близнецами Максом и Эммой, которых Лопес родила в браке с певцом Марком Энтони. А Джей Ло, в свою очередь, подружилась с дочками Родригеса от предыдущего брака. Певица говорила, что нашла в Алексе родственную душу: они оба латиноамериканцы, выросли в Нью-Йорке. У обоих за плечами браки и опыт развода.

Из-за пандемии коронавируса певица два раза откладывала свадьбу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наконец, Родригес был ровней Джей Ло и в финансовом плане – сложно сказать, что он выбрал ее из-за денег или пиара. По данным Forbes, за свою карьеру он заработал на бейсбольных матчах 300 миллионов долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 миллионов долларов. Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. А Алекс, решив порадовать любимую, подарил ей частный самолет. Теперь Дженнифер будет жить в своем роскошном особняке с детьми, но без любимого мужчины.