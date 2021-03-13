«Любовь моя!»: Филипп Киркоров подарил своей спутнице наряд невесты

Филипп Киркоров со спутницей. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Уже не первый год Филипп Киркоров появляется в свете с длинноногой красоткой Катей Гусевой. Девушка она яркая, красивая, популярный диджей.

Именно поэтому Филипп приготовил для своей спутницы особый подарок - наряды из эксклюзивной коллекции Simone Roсha x HM. Розовую сумку-шоппер и кружевную накидку.

- Ой, я в ней словно невеста! -примерила накидку от короля сцены именинница.

- Любовь моя, тут ещё всякие мелочи для тебя приготовил, - передал своей подруге сумку с подарками артист.

Напомним: Катя Гусева не раз подчёркивала в интервью, что Филипп для неё идеальный мужчина.

- Для меня Филипп идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный,-говорит в беседе с kp.ru Катя Гусева. - Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше.

Кроме советов в шоу-бизнесе, Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр (смеется).

- Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная.

Кстати, поздравить Катю в столичный клуб Модус приехали и другие звезды шоу-бизнеса: актриса Алика Смехова, солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, иллюзионисты «Братья Сафроновы», певица Анита Цой, звездный дизайнер Игорь Гуляев и его не менее звёздная коллега Аника Керимова.

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