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В мире13 марта 2021 8:10

Компенсация за рабство: в США начнут платить афроамериканцам за ущерб, нанесенный их предкам

Решение приняли власти города Эванстон
Юрий МАЙБОРОДА
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Для того, чтобы претендовать на получение компенсации, гражданам придется доказать, что их предки проживали в Эванстоне в период с 1919 по 1969 годы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти небольшого города Эванстон в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) приняли решение о выплате афроамериканцам компенсаций за ущерб, нанесенный их предкам.

На первом этапе потомкам темнокожих жителей города планируется выделить по $25000 на улучшение жилищных условий.

Для того, чтобы претендовать на получение компенсации, гражданам придется доказать, что их предки проживали в Эванстоне в период с 1919 по 1969 годы.

Всего же власти города обещают потратить на такого рода репарации около $10 миллионов в течение ближайших десяти лет.

Ряд чиновников мэрии считает, что выплаты не должны быть привязаны к конкретным нуждам, поскольку улучшение жилищных условий не подпадает под определение компенсации за ущерб – вместо этого они предлагают наладить прямые платежи, а их получатели сами решат, куда потратить полученные деньги.

Осенью прошлого года на фоне антирасистских выступлений после смерти Джорджа Флойда вопрос выплаты компенсаций обсуждался в Калифорнии – после подписания соответствующего законопроекта губернатором штата была создана экспертная группа, в задачу которой входило определить условия для получения выплат и их размер.

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