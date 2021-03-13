Компенсация за рабство: в США начнут платить афроамериканцам за ущерб, нанесенный их предкам

Для того, чтобы претендовать на получение компенсации, гражданам придется доказать, что их предки проживали в Эванстоне в период с 1919 по 1969 годы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти небольшого города Эванстон в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) приняли решение о выплате афроамериканцам компенсаций за ущерб, нанесенный их предкам.

На первом этапе потомкам темнокожих жителей города планируется выделить по $25000 на улучшение жилищных условий.

Для того, чтобы претендовать на получение компенсации, гражданам придется доказать, что их предки проживали в Эванстоне в период с 1919 по 1969 годы.

Всего же власти города обещают потратить на такого рода репарации около $10 миллионов в течение ближайших десяти лет.

Ряд чиновников мэрии считает, что выплаты не должны быть привязаны к конкретным нуждам, поскольку улучшение жилищных условий не подпадает под определение компенсации за ущерб – вместо этого они предлагают наладить прямые платежи, а их получатели сами решат, куда потратить полученные деньги.

Осенью прошлого года на фоне антирасистских выступлений после смерти Джорджа Флойда вопрос выплаты компенсаций обсуждался в Калифорнии – после подписания соответствующего законопроекта губернатором штата была создана экспертная группа, в задачу которой входило определить условия для получения выплат и их размер.