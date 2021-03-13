В Техасе предложили ввести смертную казнь за аборты

Член палаты представителей Техаса, 43-летний республиканец Брайан Слэйтон внес законопроект, предполагающий смертную казнь для женщин, сделавших аборт. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Член палаты представителей Техаса, 43-летний республиканец Брайан Слэйтон внес законопроект, предполагающий смертную казнь для женщин, сделавших аборт.

В случае принятия закона, прерывание беременности по инициативе женщины будет рассматриваться как предумышленное убийство.

«Законопроект положит конец дискриминационной практике прекращения жизни ни в чем не повинных детей и будет гарантировать равную защиту закона для всех техасцев, независимо от того, насколько они малы», – заявил Слэйтон.

Кроме того, проект закона предполагает, что аборты будут запрещены на самых ранних стадиях развития плода – по сути, с момента оплодотворения.

В 2017 году с подобным предложением в Техасе выступил другой республиканец – коллега Слэйтона по Палате представителей штата Тони Тиндерхолт. Его законопроект также предусматривал обвинение в убийстве как женщины, сделавшей аборт, так и врача, помогавшего ей избавиться от нежелательной беременности. Причем исключение не делалось даже для забеременевших в результате изнасилования или инцеста – жизнь любого ребенка признавалась одинаково ценной.