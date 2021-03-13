Мишель Обама рассказала, чем собирается заниматься на пенсии

Жена 44-го президента США Барака Обамы, Мишель рассказала, что хотела бы отойти от дел, которыми занимается в фонде Obama Foundation и посвятить все свободное время семье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена 44-го президента США Барака Обамы, Мишель рассказала, что хотела бы отойти от дел, которыми занимается в фонде Obama Foundation и посвятить все свободное время семье.

«Наша задача в фонде Obama Foundation - заложить фундамент и передать дела молодым, чтобы мы с Бараком могли уйти на пенсию и больше времени быть друг с другом. Хотя бы для того, чтобы он мог много играть в гольф, а я - дразнить его, что он слишком много играет в гольф, потому что ему больше нечего делать», – цитирует журнал People бывшую первую леди.

По словам Мишель Обамы, локдаун, из которого Америка постепенно выходит на фоне массовой вакцинации, дался семье экс-президента нелегко, а сама она в прошлом году столкнулась с депрессией. Этому способствовала не только пандемия, но и события в США, произошедшие вслед за смертью афроамериканца Джорджа Флойда – выступления против расизма и полицейского произвола, зачастую переходящие в массовые беспорядки.

Впрочем, депрессия, о которой рассказала Мишель, не помешала ей вместе с мужем принимать активное участие в поддержке Джо Байдена, лишь после победы которого все сторонники демократа «смогли выдохнуть».

Кроме того, Обама заявила, что в какой-то мере благодарна ситуации с коронавирусом за то, что ее дочери-студентки – 22-летняя Малия Энн и 19-летняя Наташа, более известная как Саша – временно вернулись домой из-за перехода на дистанционное обучение.

– Предполагалось, что девочки покинули наше гнездо и начали строить свою жизнь. Но не тут-то было – они вернулись!

Говоря о личных планах, Мишель тоже слукавила: по ее словам все, чем она планирует заниматься, это плавание и вязание, которым она увлеклась на карантине. Однако известно, что она начинает вести на Netflix шоу для детей, главной целью которого будет пропаганда здоровой пищи, собирается записывать авторские подкасты для Spotify, а также видит большой пласт работы в преодолении наследия Трампа.

Судя по всему, уход Мишель Обамы из общественной и политической жизни США пока не грозит.