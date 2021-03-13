Москвич погиб во время пожара в 16-этажном доме

В московской многоэтажке ранним утром 13 марта загорелась квартира на шестом этаже. О пожаре на набережной Новикова-Прибоя сообщили соседи. Фото: ГУ МЧС по Москве

В московской многоэтажке ранним утром 13 марта загорелась квартира на шестом этаже. О пожаре на набережной Новикова-Прибоя сообщили соседи.

- Сообщение о возгорании поступило в 7.35 в оперативную дежурную смену. Пожарные прибыли на место – горела квартира в 16-ти этажном жилом здании. Возгорание происходило в квартире на шестом этаже, а также на балконах седьмого и восьмого этажей, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели оценили ситуацию и стали эвакуировать людей. Уже в 8.24 пожар был локализован, а 8.49 полностью ликвидирован.

- Нашим коллегам удалось спасти 14 человек с шестого, седьмого, восьмого этажей. Среди спасенных четверо детей. К сожалению, два человека пострадали, и один погиб, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели уже выяснили, что горели личные вещи и мебель на общей площади 50 квадратных метров.

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