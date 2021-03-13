Бастрыкин потребовал пресечь беспредел бурятских браконьеров

Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства разобраться в обстоятельствах происшествия в Алтачейском заказнике. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от следственного управления по Республике Бурятия провести тщательный разбор инцидента в Алтачейском заказнике, расположенном в Мухоршибирском районе республики.

- По данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из города Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где в ходе незаконной охоты произвели отстрел двух косуль. На обратном пути в лесном массиве они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения, - сообщила о факте незаконной охоты и насилия в отношения представителя власти официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что лица, которые вели незаконную охоту, дали показания о "якобы превышении инспектором должностных полномочий", но имеются основания полагать, что данные показания являются предвзятыми. Именно потому Бастрыкин поручил передать уголовное дело из Бурятии в Москву для наиболее полного и объективного расследования.

Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам.