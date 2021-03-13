Это не война вакцин. Это война Запада против России на вакцинном фронте

Российский «Спутник V» намерены обвинить во всех грехах, чтобы дискредитировать Москву в глазах мирового сообщества и спасти западные вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

Заголовки многих новостных агентств и СМИ в последние сутки пестрят оборотами вроде «война вакцин». Поводом стало заявление «информированного высокопоставленного источника в Кремле», ссылающегося на «данные российских спецслужб», о том, что «на фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции». Грубо говоря, готовится масштабная дезинформационная кампания против "Спутник V". Можно было бы списать все на какие-то параноидальные страхи, если бы не целый ряд факторов, свидетельствующих, что мы имеем дело с подготовкой реальной кампании.

Инструментарий США и по заветам Геббельса

Во-первых, «российские спецслужбы» - это явно разведка. Данные, добытые разведкой, очень редко выплывают в публичное пространство. Еще и по той причине, что такое действие несет в себе риск расшифровки людей, работающих на «той стороне», вне зависимости, имеют ли они «легальную крышу» или нелегалы. Как правило, публикация данных делается в исключительных случаях в самый последний момент, когда иных средств для предотвращения нежелательного развития событий. Само заявление, таким образом, - это не какая-то утечка информации или слив, а решение, принятое на самом верху государственной машины. Что касается агентства, получившего информацию с пылу с жару, то ТАСС еще с советских времен используется именно для того, чтобы привести в чувство западных «партнеров». Вспомним специфические сообщения в советских газетах «Известия», «Правда», «Труд», характерным образом озаглавленные «ТАСС уполномочен заявить».

Во-вторых, четко названы каналы, которые будут использованы для проведения дезинформационной диверсии: «подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Рейтер, "Интерньюс")». Именно они должны «подкреплять продвигаемые тезисы о неэффективности и опасности вакцины».

Наконец, обозначены и сценарии, как это все станут реализовывать: «инсценировки массовой гибели людей якобы в результате использования» российского препарата. Здесь у Запада уже наработан большой опыт по дезинформации все мировой общественности. Можно вспомнить и Колина Пауэлла с его пробиркой со стиральным порошком, которой он тряс в ООН, используя и пробирку, и ООН для доказательства наличия у Ирака химического оружия массового поражения. Или же стоит вспомнить совсем недавние инсценировки «Белых касок» в Сирии, где якобы от применения химоружия массово «гибли» взрослые и дети, а «отважные» «белокасочники» без всяких защитных средств, только в строительных касках, голыми руками хватали «зарин» и прочие смертоносные вещества без всякого ущерба для собственного здоровья. Потом, правда, выяснилось вся гнусность этих постановок, и что голодных людей использовали для инсценировок, чтобы они изображали из себя погибших за малую денежку, а то и вовсе за набор продуктов. Но каков был резонанс!

Думать, что в этот раз все будет по-джентльменски, нет никаких оснований. Не «белые каски» из сирийские, так какие-нибудь «Белые маски» из России, вроде пронавальновского иноагента «Альянса врачей» или еще какие новые структуры с радостью подыграют и устроят провокации. А, поскольку, ставки тут даже больше, чем в Сирии, можно предположить, что провокаторы могут не ограничиться только инсценировкой, а воспользуются реальными смертями, пусть и по другим причинам, реальных людей, чтобы выдать их за последствия применения "Спутник V". Вспомним, как в прошлом году вбрасывались фейки о недееспособности российской властей в борьбе с пандемией, как тиражировались сплетни о сокрытии числа умерших от коронавируса. Это как ныне находящаяся в одной из европейских стран в лагере с африканскими беженцами некая госпожа Васильева раз за разом хоронила на Донбассе целые подразделения ГРУ, используя списочный состав российских футбольных команд низших лиг.

Запад явно не забыл «заветы Геббельса» в той части, что чем ложь чудовищнее, тем охотнее в нее поверят.

«Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает»

Как пояснил ТАСС источник из Кремля, «целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие вакцину "Спутник-V" для экстренного использования, - это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония». Но это лишь страны для «первого удара». Глобальная цель – посеять недоверие к российским вакцинам во всем мире и постараться убедить весь мир в «некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии».

Еще каких-то пару месяцев назад такой сценарий был в категории «возможно-вероятных». Но теперь он стал реальностью. А что произошло за это время. Сначала одно из наиболее авторитетных медицинских изданий мира – журнал Lancet - опубликовало результаты исследований нашей вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Затем, как вы помните, "Спутник-V" стал получать разрешения на применения в самых разных странах. Сейчас уже около 50 государств одобрило применение российской вакцины. С Россией заключены контракты на поставку 2,5 млрд. доз вакцины. При стоимости одной дозы около 10 долларов США речь идет о сумме в 25 млрд. долларов.

На этой неделе канал ABC News сообщил, что в шорт-листе одобренных вакцин российский "Спутник-V" стал единственной вакциной, прошедшей все стадии одобрения, обогнав препараты производства Pfizer/BioNtech, Moderna и Jоhnson & Jоnhson. И вторым по популярности и количеству одобрений от национальных регуляторов стран после британо-шведской препарата АstraZeneca. Но в последние же дни уже около 15 стран полностью или частично отказались от АstraZeneca из-за большого количества побочных эффектов, вплоть до летальных исходов после применения этой вакцины. Причем, речь идет уже не о степени доверия на уровне домохозяек. Правительство Таиланда отказалось прививаться, президент Франции подверг критике АstraZeneca. Власти Австрии Дании, Кипра, Италии запрещают прививаться уже поставленным в их страны британо-шведским препаратом.

Естественно, на Западе тут же обвинили Москву в том, что Россия проводит дезинформационную кампанию против АstraZeneca. При этом, обвинители игнорируют очевидную вещь – о случаях побочных эффектов и летальных исходов сообщают не московские СМИ, а сами зарубежные СМИ, опираясь на данные медиков в этих странах. И совершенным безумием было бы предположить, что парламенты, президенты и премьеры других государств принимают решения после того, как до обеда прочитают российские газеты.

А сами США, как заявил все тот же кремлевский источник, в это время «ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения».

Дороже злата

Но для Запада это все несущественно. Его пугает сама мысль о том, что в условиях, когда все больше недоверия вызывает АstraZeneca, российский "Спутник-V" может выйти на первое место в мире. Напомню, еще месяца два или три тому назад словосочетание про «войну вакцин» изобрели и стали использовать сразу несколько умных людей. И получается, были правы? Так и не так одновременно.

Для западных фармацевтических компаний это тяжелая перспектива. Это утрата важных позиций в конкурентной борьбе. Но было бы глупо и наивно думать, что за подготавливаемой кампанией широкомасштабной дезинформации стоят фарм-гиганты. Они, в конце концов, недополучив свои прибыли в одном месте, смогут заработать их в другом.

Речь в данном случае идет о политике, причем, на уровне геополитики. Имидж России – готовой предоставить лекарство для спасения мира, вот основная цель для обозначенного удара. «Страна-бензоколонка», как любят называть Россию на Западе и отечественные либералы, не может, не должна разрабатывать и предлагать что-то передовое. Иначе вся их конструкция, благодаря которой США вместе с союзниками, выкручивают руки остальному миру, летит в тартарары.

Так что это не война вакцин. Это настоящая гибридная война Запада с Россией, продолжение информационной войны, но только на новом участке фронта, вакцинно-лекарственном, открывшимся в связи с пандемией коронавируса. Лишить Россию денег за вакцину, безусловно, важно для Запада. Но лишить ее положительного имиджа, ореола страны, способной помочь и спасти, важнее во сто крат.

И тут для противников России нет никаких сомнений в выборе средств. Они готовы на все, чтобы мир отказался от российской вакцины. Даже если в результате таких действий погибнут их собственные граждане, они спишут это на «сопутствующие потери». Сами понимаете, лес рубят и так далее.

Цель оправдывает средства. Этот тезис еще никого, кто его исповедовал, до добра не доводил. А в данном случае изначально и средства отвратительны, и цель сама по себе - дерьмо.

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