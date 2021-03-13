Глава МИД Украины призвал Россию «предоставить доступ в Крым»

Нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «достойно» несет эстафетную палочку неадекватности, принятую от своего предшественника на этом посту Павло Климкина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «достойно» несет эстафетную палочку неадекватности, принятую от своего предшественника на этом посту Павло Климкина. Конечно, в плане дизайна одежды за Климкиным ему не угнаться, джинсы с подворотами до подмышек трудно найти не только в Европе, но и в цеевропейском Киеве, зато насчет оторванности от реальности, «сладких мрий» (мечтаний) и неадекватных заявлений, все в порядке. Еще и Климкину есть чему поучиться. И экс-министру гиперлупов Омеляну, и даже Зоряну со Шкиряком. Так, во время неформального заседания СБ ООН по теме Крыма, созванного по инициативе Эстонии, он призвал Россию обеспечить свободный доступ в Крым.

- Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, с международным гуманитарным правом, - заявил Кулеба на голубом глазу. В чем заключается отсутствие доступа, он объяснить на конкретных примерах не смог.

В общем-то, на посещение Крыма сейчас есть лишь те ограничения, что действуют и на всей территории России в период пандемии коронавируса. Иных просто нет. Ах да, есть еще ограничения, характерные для посещения пограничной зоны. Но это распространяется не на весь полуостров, а на определенные зоны. И до введения этих ограничений желающие посетить Крым могли делать это без всяких препятствий. Доказательство чем не только миллионы украинцев, приезжавших сюда в отпуска и на иной отдых уже после воссоединения Крыма с Россией, но и многочисленные депутатские делегации из европейских стран, посещавшие полуостров в эти же годы.

Это, скорее, Киев ограничивает посещение полуострова, запрещая иностранцам въезжать в Крым не иначе, как через пропускные пункты на границе Херсонской области, преследуя тех, кто прибывает по Крымскому мосту или прилетает на самолетах в аэропорт Симферополя. Напомним, что сама Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией и существенно ограничила железнодорожное. Естественно, что Крым попал под эти ограничения.

Так что милости просим в Крым и иностранных туристов, и всякого рода делегации, в том числе, и международные, но только по российским правилам. Это подтвердили и в России.

- Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно, - прокомментировал выступление Кулебы депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии RT. - Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится. Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует.

- Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы, - согласился с коллегой и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости.

И все причитания Кулебы относятся к категории сказок в пользу бедных.

Интереснее тут другое. Подумаем, о якобы существующей проблеме сообщает глава Министерства иностранных дел. То есть, если бы речь шла о территории Украины (а Киев всюду трубит о непризнании Крыма российским), было бы разумно ожидать заявления от главы МВД, от каких-то профильных министров. Но МИД это ведь уже отношения между государствами. То есть Крым признаете российским? Так что ли? Или эти вопросы все же в сфере компетенции МИДа, например, во время войны. Но войны-то никакой нет между Украиной и Россией. То есть она существует, но исключительно в головах украинских чиновников. Иначе происходящее и заявления украинских официальных лиц трудно объяснить логически.

Ей-Богу, тут прошлой осенью Зеленский спрашивал население, надо ли легализовать в стране легкие наркотики. Но, по-моему, тут речь идет уже не о легких, а о совсем других. А что касается руководителей украинских ведомств, то они, наверное, уже не просто потребляют всякие вещества, расширяющие сознание, но и сами вырабатывают их в своих организмах.

Иначе происходящее на Украине действительно трудно объяснить с позиции разума. Практически невозможно.