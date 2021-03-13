Секс-просвет мальчиков на Украине пробил очередное дно

Острая и бескомпромиссная дискуссия о роли морковки в сексуально воспитании мальчиков на пути в Европу разгорелась в эти дни на Украине. Фото: Shutterstock

Острая и бескомпромиссная дискуссия о роли морковки в сексуально воспитании мальчиков на пути в Европу разгорелась в эти дни на Украине. Одни представители дискутирующих сторон утверждают, что использование морковки допустимо, главное, чтобы она была недоваренной. Другие, ссылаясь на статистику проктологических отделений, категорически возражают. При этом, не уточняют, должна ли быть морковка в этом случае полностью сваренной, или же, напротив, исключительно сырой. Нет единодушия и в отношении того, насколько морковка должна быть очищена.

Вам непонятно? Хорошо, разъясняю.

Киевское издательство «Книголав» выиграло грант европейской организации House of Europe на перевод и издание на Украине в рамках полового просвещения мальчиков книги шведского писателя и секс-педагога Инти Чавеса Переса, проживающего в Гетеборге. Книга называется «Уважение. Парням о любви, сексе и согласии», и выйти из печати она должна в мае этого года. Сам Инти Чавес Перес является членом Шведского агентства по делам молодежи и гражданского общества и преподает половое воспитание подросткам в школах.

Внешность писателя не оставляет никакого сомнения в причинах интереса секс-просвещения именно среди мальчиков и подростков. В рамках этого интереса и содержание «просветительского» труда, в котором отдельные главы посвящены мужским половым органам, обращению с ними и, конечно же, однополому сексу.

Нет, не подумайте, что дискуссия на Украине разгорелась по поводу необходимости или возможности издания сего эпохального труда. Речь шла исключительно о морковке. В книге подросткам рекомендовалось (извините, если кого стошнит, но из песни слов не выкинешь) разрабатывать себе анус полусырой морковкой, помещенной в презерватив. Редактор издательства решила, что этот момент публиковать не надо, потому что она «три года работала в медицинском центре, где проктология была одним из главных отделений, и за время работы услышала множество историй об инородных предметах в прямой кишке. Следовательно, подобные советы небезопасны». Она даже сообщила, что автор не возражает против некоторых изъятий своих рецептов.

Сторонники аутентичности перевода возмутились таким бесцеремонным отношением к содержанию шедевра и потребовали сохранить его в неприкосновенности, они даже связались с шведским секс-просветителем, и тот подтвердил, что никаких согласий не давал и, более того, требует сохранить морковку. Сами понимаете, без разработанного ануса в Европе мальчику или юноше из Украины делать, по большому счету, нечего. Да и при защите Незалежной от внешней агрессии разработанный анус может стать совсем незаменимой штукой. Особенно, после объявления в закрытой группе на «Фейсбуке» о наборе добровольцев в отдельное подразделение «боевых геев» и прочих ЛГБТ-квир-транс и прочего личного состава нетрадиционной ориентации.

Еще редактора издательства Юлию возмутил совет носить ЛГБТ-символику, чтобы продемонстрировать приверженность к ориентации и беспроблемнее найти себе партнера. Тут ее поддержала и книгоиздатель, которая заявила, что не хочет «нести ответственность за 14-15-летнего мальчика, которые так выйдет на Троещине или в индустриальном районе Кривого Рога, и вместо ориентации проверит прочность черепа». Непонятны, конечно, намеки на нетерпимость малой родины нынешнего президента, выросшего в Кривом Роге, но, в целом, позиция объяснима. Ведь иски за проломленные черепа или хирургические операции направят явно не шведскому секс-просветителю, а в издательство в Киеве.

Можно ли заменить морковь при этих «тренировках» огурцом, баклажаном, каким другим корнеплодом или, например, колбасой? Можно сказать, вопрос национальной украинской безопасности.

Не слишком ли своеобразен путь в Европу? Или мы, москали-ватники ничего не понимаем в истинных ценностях западной демократии?

Морковь или не морковь? Сырая или вареная? Вот в чем вопрос.

Шекспиру и не снилось.

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