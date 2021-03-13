Елизавета II поддержала принца Уильяма после обвинения в расизме

Королевская семья до сих пор переживает последствия интервью принца Гарри и Меган Маркл Фото: REUTERS

Практически неделю британцы ждали появления Елизаветы II и ее реакции на скандальное интервью, которое дал ее внук принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Ее короткое заявление о том, что королевская семья сожалеет, узнав о трудностях, которые пережили Гарри и Меган, не дало никаких ответов. Публика требовала большего.

Но вместо ответного разгромного интервью английская королева приняла участие в научном онлайн-форуме, где обсудила развитие космической отрасли. Ученый-космолог Мэгги Адерин-Покок поинтересовалась у королевы, каким был Юрий Гагарин.

- Русским. Он не говорил по-английски, - пошутила королева. - Нет-нет, он был совершенно очаровательным.

В итоге общественность по-прежнему недоумевает, что на самом деле думает королева об интервью принца Гарри. Единственным, кто высказался от лица королевской семьи, стал принц Уильям. Он принял удар на себя, встретившись в четверг с журналистами во время посещения школы в Стратфорде. Он прокомментировал слова брата, который рассказал, что члены королевской фамилии интересовались, насколько темной будет кожа Арчи, сына Меган и Гарри, еще до его рождения. За кадром Гарри заметил, что речь идет не о Елизавете II и ее супруге принце Филиппе. После этого, СМИ обвинили британскую королевскую семью в расизме.

- Наша семья совсем не расистская, - заявил принц Уильям в интервью каналу Sky News.

Как пишет британская пресса, заявление герцога Кембриджского поддержали и Елизавета II, и принц Чарльз. Для них было очень важно, чтобы против обвинения выступил именно Уильям.

- Уильям выступил достойно и очень хорошо, учитывая чудовищность происходящего, - отмечают источники в Букингемском дворце. - Гарри, Арчи и Меган всегда будут любимыми членами семьи.