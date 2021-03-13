Сын Сергея Бодрова-младшего стал рэпером: первый альбом посвящен наблюдениям, запискам от мамы и лысому пломбиру

18-летний Александр Бодров записывается под псевдонимом sanCheezeS Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если дочь звезды фильма «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова-младшего пошла по стопам отца и пробует себя в кино, то сын Александр сконцентрировался на музыке.

Парню исполнилось 18, он записывает рэп и на днях выпустил сольный альбом с ироничным названием «Реп-мастерская» (смысл в том, что многие ошибочно пишут слово «рэп» через букву «е», что считается уничижительным определением). Сам Саша взял творческий псевдоним sanCheezeS.

Если дочь звезды фильма «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова-младшего пошла по стопам отца и пробует себя в кино, то сын Александр сконцентрировался на музыке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Альбом представляет из себя 17-минутный лиричный сборник из пяти треков — под пианино, интершум и мягкий бит Бодров читает про курьеров «Яндекса» и «Деливери», лысый пломбир поутру, своего друга-битмейкера с окраин, рукописные записки от мамы и земляничный шашлык. Там есть немного мата и нет ни грамма рефлексии. Можно было бы назвать это хип-хоп акынством, но sanCheezeS считает себя «мастаком» работы со словом и обещает «сложить всех фейк-МС штабелями».

«Моя голова — это рэп-мастерская,

реальная кузница с мужиками

Бородатыми, они нагнетают жар,

Рифмы — огненная лава, глотка — жерло вулкана.

Словно образивный камень, язык будто заостряет кинжал,

Чтоб мясные шторы разрезал.

В быстром извергании словечек я — мастак»

В дебютном альбоме в двух треках помогал Александру рэпер Haze2Face. Тексты Бодров писал сам — вместе с Антоном Никитиным и Данилой Агапитовым. До этого Бодров выпускал музыку под псевдонимом Simple.