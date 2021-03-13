"У меня маленькая грудь, куда там смотреть": Лобода оправдалась за вульгарное декольте на детском "Голосе"

Наставница популярного телепроекта надела на съемки шоу первое, что нашла в гардеробе. Фото: Первый канал

Вот уже почти месяц в шоу "Голос. Дети" яркая и фигуристая Светлана Лобода раздражает поборников морали своими выдающимися формами. По правилам проекта, пока идут слепые прослушивания, судьи не могут менять наряды - вот и сидит белокурая красавица уже которую неделю в комбинезоне с глубоким декольте. За откровенный вырез, прикрытый клочком совершенно прозрачной ткани, украинскую поп-диву разнесли еще в первые часы премьеры и продолжают ругать до сих пор. Мол, где это видано, чтобы на детский конкурс наряжались, как в ночной клуб? Где у Лободы стыд, где совесть? Да это позор на всю страну!

Лобода на эти нападки не отвечала, и возможно, так бы и хранила бы молчание, если бы не Иван Ургант. Накануне в своем вечернем шоу ведущий затронул щепетильную грудную тему, и гостье-певице пришлось оправдываться.

- Я заказала платье для "Голоса" в Париже. Белое, очень красивое, абсолютно закрытое. Мне его привезли за день, и я в него не влезла. Не успела подшить, - сбивчиво рассказала звезда. - И мне пришлось надеть то, что было в гардеробе. Если вы обратите внимание, грудь не видно - она очень аккуратная. Здесь в декольте виден только кулончик-перышко, который моей дочери подарили на удачу. Вы думаете, дети смотрят на декольте? Они же еще очень маленькие, им 5-7 лет, они даже не достают туда заглядывать... И я маленькая, хрупкая, Дюймовочка - ну куда там смотреть...

Между тем, сам Ургант возразил, что на него в 5-6 лет вид переодевающейся актрисы произвел неизгладимое впечатление. "Да я только на грудь и смотрел!", - уверял гостью хозяин студии. На что Светлана беспечно отмахивалась: дескать, бросьте, не может такого быть. Однако, что действительно неоспоримо, так это участие в шоу подростков - на сцене "Голоса. Дети" наравне с малышами выступают и 14-летние, и 16-летние мальчишки. Но их Светлана как-то позабыла...

КСТАТИ

Юную Лободу мать оттаскала за волосы

В эфире "Вечернего Урганта" Лобода поздравила с днем рождения свою маму и по такому случаю пустилась в юношеские воспоминания.

- Мы с мамой никогда не ругались, у нас идеальные отношения. Один только раз она оттаскала меня за волосы, - призналась артистка. - Я пришла пьяная домой, и у меня на волосах было выкрашено зеленое перо. Я тинейджер, 17 лет, решила так обозначить родителям свой протест. И мама, когда меня увидела, схватила меня за волосы со словами: "Иди, я тебе сейчас хной все вымою!".

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