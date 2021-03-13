Ученые предложили лечить COVID-19 по принципу борьбы с герпесом

Что нового стало известно ученым о препаратах, способных остановить коронавирус или спасти от тяжелых осложнений болезни? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация против коронавируса во всем мире набирает обороты, но и количество заболевающих ковидом остается огромным. А это значит, что на повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос эффективных методов лечения «инфекции века». Что нового стало известно ученым о препаратах, способных остановить коронавирус или спасти от тяжелых осложнений болезни?

По просьбе «КП» наиболее интересные результаты исследований прокомментировал врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet (Столичный университет Осло, Oslo Metropolitan University) Юрий Киселев.

СТАТИНЫ: СНИЖАЮТ СМЕРТНОСТЬ ПРИ КОВИДЕ, А ИХ ПОБОЧКИ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Обнадеживающая новость пришла от ученых Колумбийского университета (США). По данным исследователей препараты, которые часто назначают сердечникам - статины, снижающие выработку холестерина - способны уменьшать смертность у госпитализированных больных с COVID-19.

- Действительно, на сегодня опубликован или выложен в виде препринтов (то есть научных статей, еще не проверенных независимыми рецензентами. - Ред.) ряд исследований, демонстрирующих статистическую связь между приемом статинов и меньшим риском смерти от ковида, - подтверждает Юрий Киселев. - Защитную роль статинов связывают с их противовоспалительными и антитромботическими свойствами. Причем, уже давно известный противовоспалительный эффект при ковиде подтверждается лабораторно: у пациентов, принимавших статины, отмечался более низкий уровень С-реактивного белка, одного из самых известных маркеров воспаления.

В то же время нужно иметь в виду, что известные на сегодня исследования были ретроспективными или наблюдательными - то есть они не позволяют однозначно говорить о причинно-следственной связи между приемом статинов и снижением смертности у больных с ковидом, уточняет эксперт.

- Хотелось бы увидеть так называемые рандомизированные исследования, когда случайным образом пациентам назначается либо статин, либо плацебо, и в дальнейшем их исходы сравниваются. Только такой подход может убедительно доказать эффективность статинов против ковида. Вообще говоря, эти препараты за последние десятилетия показали себя как чрезвычайно безопасные лекарства. Также у них нет существенных неблагоприятных взаимодействий с другими препаратами, применяющимися при ковиде - стероидами (гормональные препараты) или антикоагулянтами. Так что очень бы хотелось надеяться на положительные результаты идущих сейчас рандомизированных испытаний, - заключает Юрий Киселев.

Вакцинация против коронавируса во всем мире набирает обороты, но и количество заболевающих ковидом остается огромным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УБИТЬ ВИРУС: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Через 4-5 месяцев на фармрынке появятся противовирусные таблетки, способные эффективно тормозить размножение SARS-CoV-2. Таким сообщением порадовали зарубежные СМИ со ссылкой на успешные испытания в США экспериментального препарата молнупиравир. Что это за лекарственное средство и насколько оно перспективно?

- В разработке противовирусных препаратов есть серьезная загвоздка. Вирусы, будучи примитивными паразитами, для размножения используют главным образом не собственные механизмы, а перехватывают контроль над механизмами в наших клетках. Их мы атаковать не можем, поскольку причиним серьезный вред самим себе, - поясняет Юрий Киселев. - Остается использовать в качестве мишеней немногочисленные специфические для вируса механизмы. На это и рассчитан молнупиравир. Он относится к давно известной группе препаратов под названием «аналоги нуклеозидов». Вместо одного из четырех нормальных «кирпичиков» для строительства вирусной РНК мы «подсовываем» зараженной клетке этакую фальшивку, которая встраивается в РНК и останавливает ее синтез. Таким образом тормозится размножение вируса, попавшего в организм. По похожему принципу работает отлично известный всем нам ацикловир - препарат против вируса герпеса.

Изначально молнупиравир разрабатывался как средство от гриппа, но, судя по отсутствию регистрации в США или Евросоюзе, не показал клинической эффективности в лечении этого заболевания, рассказывает эксперт.

- После начала пандемии он был испытан на хорьках, где показал снижение количества вируса в дыхательных путях и эффективную профилактику заражения здоровых животных. Данные исследований на людях пока не опубликованы. Предварительно известно о сокращении времени до получения отрицательных тестов ПЦР в сравнении с плацебо (это можно трактовать как более быстрое уничтожение вируса в рото- и носоглотке при использовании препарата. - Ред). Однако нет данных о собственно клиническом течении ковида - были ли менее выражены симптомы, реже ли были госпитализации и так далее.

Впрочем, даже уменьшение заразности было бы отличной новостью, говорит эксперт. «Хотел бы, правда, отметить, что с этим препаратом была связана неприятная история. Бывший директор Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США (BARDA) сообщал о давлении со стороны производителя молнупиравира. Оно было оказано в ответ на высказанные опасения о потенциальном мутагенном эффекте, который характерен для ряда родственных химических соединений. Так что хочется быть уверенным, что препарат окажется не только эффективным, но и безопасным, в том числе и долгосрочно».

КОЛХИЦИН: НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ?

Это давно известное лекарство, которое обычно применяют для лечения подагры, с весны прошлого года стали активно использовать в терапии COVID-19 некоторые медицинские центры. Врачи говорят, что по наблюдениям препарат облегчает течение ковида. Однако недавнее крупное международное исследование не подтвердило снижения смертности при использовании колхицина у госпитализированных пациентов с COVID-19.

- Руководство исследования RECOVERY сообщило о прекращении набора пациентов в группу колхицина ввиду неубедительных предварительных результатов. Разницы в смертности между колхицином и плацебо не оказалось, - поясняет Юрий Киселе. - Однако, надо отметить, что речь идет именно о госпитализированных пациентах. Сохраняется вероятность, что раннее начало терапии колхицином у амбулаторных больных все-таки может быть эффективным. Хотя, даже в широко обсуждавшемся канадском исследовании у как раз этой категории пациентов эффект тоже был очень и очень скромный... Потребовалось пролечить колхицином 70 человек для предотвращения одной госпитализации.

Эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев. Фото: Личный архив

ВАЖНО

Чем опасно самолечение колхицином

- Пока мы ожидаем данных ряда других параллельных испытаний, хотел бы напомнить пациентам об опасности самостоятельного применения колхицина, - подчеркивает врач. - Он противопоказан беременным и женщинам детородного возраста, людям с тяжелыми заболеваниями печени или почек. Должен применяться с осторожностью у пациентов с хроническими заболеваниями. А также имеет широкий спектр побочных эффектов: от длительной диареи до угнетения кроветворения в костном мозге. Для любителей литературы добавлю, что именно колхицин использовался для вызывания мутаций растений в романе «Белые одежды», что, в общем, должно намекать на небезопасность его бесконтрольного применения.

В ТЕМУ

Интерфероны: защитит ли от ковида закапывание в нос

В соцсетях обсуждают такой метод профилактики и лечения ковида, как препараты-интерфероны. В частности, интерферон гамма советуют закапывать в нос. Что известно об эффективности таких средств?

- На сегодня в странах Европы и США интерфероны применяются при очень ограниченном перечне тяжелых заболеваний. В первую очередь, в лечении рассеянного склероза и вирусных гепатитов, а также при некоторых опухолях, - рассказывает фармаколог Юрий Киселев. - Интерфероны обладают широким спектром эффектов на разные звенья иммунной системы и иные клетки организма. Эти белки выделяются зараженными клетками в рамках борьбы с вирусной инфекцией.

Поэтому многим уже в прошлом веке казалось логичным использовать интерферон местно, например, в виде капель в нос, для профилактики или лечения ОРВИ. Даже я помню стеклянные флаконы с розовыми каплями, которые прописывали участковые педиатры в моем советском детстве. Увы, никаких убедительных данных об эффективности такого применения интерферона на сегодня мне не встречалось. В западных странах интерферон ни назально, ни как-либо еще против респираторных инфекций не применяется. А в исследованиях ковида интерферон просто провалился. Единственное исключение - потенциальный эффект ингаляционного интерферона, но данные слишком ограничены и исследования нужно продолжать.

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