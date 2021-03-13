Вручение кинопремии «Сезар» завершилось скандалом: актриса сняла с себя платье прямо на сцене

Главным провокатором выступила актриса Корин Мансьеро, обнажившаяся в знак протеста против закрытия культурных учреждений в связи с пандемией коронавируса. Фото: REUTERS

Вручение французской кинопремии «Сезар» завершилось скандалом. Главным провокатором выступила актриса Корин Мансьеро, обнажившаяся в знак протеста против закрытия культурных учреждений в связи с пандемией коронавируса.

57-летняя Мансьеро, которая должна была вручить премию в номинации «Лучшие костюмы», появилась на сцене концертного зала «Олимпия» в костюме осла и раскрашенным в красный цвет лицом. Актриса выступила с приветственной речью, заявив о поддержке артистов, протестующих против ограничений, введенных в связи с коронавирусом во Франции. Они объявили бессрочную акцию, «захватив» парижский театр «Одеон».

57-летняя Мансьеро, которая должна была вручить премию в номинации «Лучшие костюмы», появилась на сцене концертного зала «Олимпия» в костюме осла и раскрашенным в красный цвет лицом. Фото: REUTERS

После этого женщина сняла костюм осла и осталась в красно-кровавом платье. Но на этом она не остановилась и разделась догола. Зал был шокирован: кто-то аплодировал, кто-то безмолвствовал.

На груди актрисы красовалась надпись «Нет культуры - нет будущего», а на спине - «Верни нам искусство, Жан». Предположительно, это лозунг был адресован к премьер-министру Пятой республики Жану Кастексу.

На груди актрисы красовалась надпись «Нет культуры - нет будущего», а на спине - «Верни нам искусство, Жан». Предположительно, это лозунг был адресован к премьер-министру Пятой республики Жану Кастексу. Фото: REUTERS

- Сейчас мы такие - абсолютно голые, - заявила Мансьеро.

Власти Франции закрыли театры, музеи и кинотеатры в конце октября в связи со второй волной коронавируса. С середины декабря в стране был введен комендантский час, который действует до сих пор.