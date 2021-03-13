"Какая пошлость и гадость!": россияне пришли в ужас от показной роскоши на вечеринке Насти Ивлеевой

Блондинка собрала в центре Москвы самых богатых и знаменитых Фото: СОЦСЕТИ

Настя Ивлеева с помпой отпраздновала свое 30-летие. На вечеринку, где шампанское и прочие напитки лились рекой, юбилярше дарили золото-бриллианты, а сама блогерша сверкала как новый пятак, пришли самые богатые и знаменитые. Такому числу звездных гостей позавидует любой, кто имеет отношение к шоу-бизнесу. Но безусловной королевой вечера была совсем не именинница.

Настя Ивлеева может смело занести себе в актив самое главное свое достижение. На ее вечеринку, которую она закатила в одном из ресторанов в центре Москвы, пришла Алла Пугачева. Примадонна в последние годы очень редкий и очень желанный гость на любом празднике. Сейчас Алла Борисовна предпочитает ходить в гости к самым близким друзьям. Например, не так давно она и ее супруг Максим Галкин очень трогательно и нежно поздравляли тяжело больного Вячеслава Зайцева. Модельера и Примадонну связывает многолетняя дружба.

И какого же было удивление приглашенных, когда Пугачева под руку с мужем появились в ресторане "Прага". К слову, с этим заведением у певицы связаны приятные воспоминания. Алла Борисовна именно в культовой "Праге" отмечала свое 30-летие. Примадонна в этот вечер была неотразима - прямые волосы, яркий макияж, мини шортики, эффектная шляпка-ободок и золотистая сумочка. Галкин тоже нарядился, следуя заявленной тематике кибер-барокко, - гусарский верх, а внизу шорты. Под светом софитов все желающие могли разглядеть коленки Максима. Шоумен с гордостью демонстрировал гостям свои расшитые камнями перчатки.

Фото: СОЦСЕТИ

По самым скромным подсчетам Настя отдала за безумный кутеж десять миллионов рублей. В одном из залов для гостей даже организовали казино. Вечеринку в тусовке уже окрестили событием года. А ведь на дворе лишь март. Если кто-то из звезд захочет переплюнуть Ивлееву, тому надо сильно постараться. И не только в умении сорить деньгами. Заполучить в качестве гостьи Пугачеву - предел мечтаний многих знаменитостей.

Сама виновница торжества выбрала образ развратной монашки: черное платье с глубоким декольте и длинной прозрачной юбкой. На талии - золотая цепочка с массивным крестом. Главной изюминкой образа Ивлеевой стали ее длиннющие ногти, которыми она похвасталась перед Примадонной.

Настя, к слову, эффектно появилась перед гостями. Она вошла в зал в окружении танцоров и ездивших по кругу мотоциклистов. Она произнесла вступительную речь, поблагодарив друзей и коллег, собравшихся на праздник.

Фото: СОЦСЕТИ

Гости не ударили в грязь лицом. Ксения Собчак надела белую тунику, а на голову водрузила обруч с расходящимися во все стороны спицами. Регина Тодоренко была в белом парике с рогами, Лолита Милявская отдала предпочтение эластичному комбинезону по фигуре.

А вот Николаю Баскову не пришлось особо заморачиваться. Натуральный блондин итак постоянно носит барочные наряды. Как и Филиппу Киркорову - известному любителю блесток и страз.

Всем великолепием многочисленные гости щедро делились в соцсетях, выкладывая фото и видео. Так что обычные россияне смогли оценить происходящее, не выходя из дома. Реакция публики не заставила себя ждать. Народ буквально пришел в ужас от показной роскоши. Фолловеры не стеснялись в выражениях.

Фото: СОЦСЕТИ

"Как мельчает мир... Пугачева красуется на вечеринке какой-то блогерши...", "До чего докатилось наше общество?! А ведь на этот шабаш смотрят наши дети и внуки! Какой пример для подражания?!", "Ярмарка тщеславия", "Ужас просто", "Сплошные фрики. Пир во время чумы", "Срамота одна, тьфу", "Какая пошлость и гадость!", "Куда мы скатились! Люди, которые ничего не производят. Ноль. Это теперь примеры для подражания", "Ком слезный в горле стоит от такой «элитки», ненависть к ней становится все сильнее", "Цирк уродов!", "Бал всех изгнанных", "Почему у нас фрики процветают, а рабочие люди влачат нищенское существование. Это же уму не постижимо устраивать вечеринки на миллионы", "Эти тусовочники паразитируют на наших кошельках через наших детей и внуков", "Как стыдно,за всех этих звезд", "Прожигают свою жизнь. Напоминает Америку начало ХХ века", "Они под воздействием барической пилы", "Зачем нормальным людям показывать весь этот шабаш?", - гневаются пользователи соцсетей.

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