Американские аналитики при НАТО поссорились из-за России

Двух старших сотрудника Аналитического центра США при НАТО (Atlantic Council) Эмму Эшфорд и Мэтью Берроуза группа коллег обвинила в написании пророссийских материалов, пишет газета Politico. Фото: atlanticcouncil.org

Двух старших сотрудника Аналитического центра США при НАТО (Atlantic Council) Эмму Эшфорд и Мэтью Берроуза группа коллег обвинила в написании пророссийских материалов, пишет газета Politico. В своем докладе аналитики утверждали, что борьба за соблюдение прав человека в России, а также процесс демократизации нашей страны может не принести должной пользы внешнеполитическим интересам США и не стоит чрезмерного внимания.

Эти утверждения возмутили коллег Эшфорд и Берроуза. Опубликованный доклад подвергли критике 22 сотрудника аналитического центра, среди которых оказались трое американских дипломатов: бывший посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, бывший посол в Польше и экс-помощник госсекретаря Дэниел Фрид.

«Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы полностью отделены друг от друга, и что в основе американских отношений с Россией были и остаются проблемы соблюдения прав человека», - говорится в открытом письме.

Один из авторов обращения заявил журналистам, что статья могла быть оплачена из гранта, выделенного миллиардером Чарльзом Кохом. Он спонсирует Аналитический центр и выступает за меньшее американское вмешательство в дела других государств. Еще один сотрудник Atlantic Council назвал Коха троянским конем, который «пытается уничтожить хорошие институты», при этом «он придерживается взглядов, как у русских».

В России Atlantic Council был признан нежелательной организацией летом 2019 года. Генпрокуратура посчитала, что деятельность НКО «Атлантический совет» угрожает безопасности России.