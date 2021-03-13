Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил в полицию на футболиста Дмитрия Сычева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подал заявление в полицию, в котором попросил привлечь к ответственности за клевету экс-нападающего красно-белых Дмитрия Сычева. Об этом сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах в субботу 13 марта.

Причиной конфликта стали давние недопонимания на профессиональном поприще. Футболист заявил, что в кабинете Черненко однажды ему пригрозили переломать ноги, если он откажется подписывать контракт. Детали истории нападающий рассказал в эфире своего подкаста. Речь шла о контракте Сычёва со "Спартаком" на заре его карьеры.

Дело тогда обошлось без "побоев", но контракт так и не был подписан. Футболист переехал во Францию, где все время сидел на скамейке запасных.

Позднее он вернулся в Россию и заключил контракт с "Локомотивом", после чего получил основную славу и народную любовь.

Сам Червиченко уже ранее комментировал эти обвинения в свой адрес:

«Сычев и его папа – два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят", - парировал Червиченко.

В итоге бывший президент красно-белых пригрозил изучить подкаст Сычева и пригрозил, что в случае, если найдет там клевету, то примет соответствующие меры.

4 марта 2021 года юристы Червиченко обратились с заявлением в МВД.

Ранее экс-президент "Спартака" отметил, что если доказательств своим словам Сычев не найдет, то ему придется заплатить. Червиченко подчеркнул, что деньги ему не нужны - он переведет все средства в школ или в детский дом.

Дмитрий Сычев перешел в «Спартак» из тамбовского клуба в январе 2002 года. Летом этого же года ему задержали зарплату, но требовали, по словам футболиста, подписать контракт. В августе футболист разорвал договор с командой.