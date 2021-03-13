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В мире13 марта 2021 15:59

Американец смог заработать 300 тысяч долларов благодаря кешбэку

Налоговая служба через суд решила заставить мужчину заплатить налог на эту сумму
Арина СУВОРОВА
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Налоговая служба через суд решила заставить мужчину заплатить налог на эту сумму

Фото: Shutterstock

Американский физик Константин Аникеев решил поставить эксперимент за пределами лаборатории. Еще во время учебы в аспирантуре он увлёкся сферой финансов. Но в 2013 году мужчина разработал способ, как заработать кругленькую сумму денег благодаря кешбэку на кредитной карте American Express, пишет Wall Street Journal.

В своей схеме Аникеев использовал кредитку с неограниченным возвратом в 5% на покупки в супермаркетах и аптеках. Сначала он покупал в супермаркетах подарочные карты, затем их обменивал на платежные поручения, а те обналичивал на свой банковский счет. Оказалось, что сборы за подарочные карты и платёжные поручения были небольшими - значительно меньше кешбэка, поэтому у Аникеева начинала накапливаться неплохая сумма.

При сделке в 500 долларов 5% вознаграждения принесут 25 долларов—более чем достаточно, чтобы покрыть комиссионные по подарочным картам за 5 долларов и комиссию в размере 1 доллара по денежному переводу.

Почти за два года - с 2013 по 2014 года - физику удалось провести транзакции на сумму в 6,4 млн долларов. Налоговая служба США удивилась столь финансово активному клиенту, при том, что у него и жены доход составлял около 310 тысяч долларов. После проведения проверки сотрудники ведомства постановили, чтобы Аникеев заплатил подоходный налог на прибыль в размере 300 тысяч долларов. Мужчина решил обратиться в суд, поскольку кешбэк не может облагаться налогом, так как не является доходом.

Разбирательства длились несколько лет. В результате суд обязал находчивого физика все-таки заплатить налог с небольшой части транзакций, а именно с прибыли от покупки платежных поручений. Аникеев заявил, что разочарован решением суда.

Теперь перед властями стоит серьезная задача предотвратить повторение этой истории. В частности, Налоговая служба рассматривает такой вариант: если подарочная карта является собственностью, то ее обмен на платежное поручение является продажей собственности с получением прибыли, а уже такая прибыль облагается подоходным налогом.

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