"У Большунова - безумно хорошие лыжи!". Клебо отомстили за скандальный финиш на чемпионате мира

Большунов победил на этапе Кубка мира в Швейцарии. Фото: REUTERS

Лучший лыжник мира россиянин Александр Большунов победил в гонке на 15 километров, которая прошла в рамках восьмого этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Особый шик этого успеха - вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Он проиграл 18,4 секунды россиянину. И во многом получилась своеобразная "месть" после скандального финиша в мужском марафоне на недавнем чемпионате мира-2021. Видео победного финиша Большунова опубликовал телеканал "Матч ТВ".

После завершения гонки Большунов в комментарии успел даже и пошутить над своим норвежским соперником:

- Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше, - говорит Большунов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Можно сказать, что это - тонкий стеб над норвежским соперником. Поскольку скандинавская команда большую часть сезона в рамках Кубка мира проигнорировала, не приезжая на старты из-за страха заразиться коронавирусом.

Говоря же в целом об итогах гонки, Большунов отметил, что все акценты в разборках с Йоханнесом Клебо надо было расставить во время чемпионата мира:

- Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их ещё на чемпионате мира. Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс, - сказал Александр после очередной победной гонки нынешнего сезона.

Тот самый скандальный финиш на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии. Фото: REUTERS

Отдельно же россиянин отметил - что на стартах в Швейцарии условия схожи с теми, какие будут на Олимпиаде 2022 года. И получилось даже очень хорошо пройти дистанцию:

- Здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх, — 1850 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка — 1860 метров. Я даже удивлён, что мне здесь нормально, - сказал Большунов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Стоит отметить, что проигравший Александру Большунов гонку Клебо в интервью норвежским СМИ сказал, что даже не понял, как случился проигрыш россиянину:

- Я действительно считаю, что долгое время всё шло хорошо. Я прекрасно себя чувствовал, всё было отлично, а потом он сделал свой рывок. Тогда я ещё полагал, что смогу его догнать, но у Большунова были безумно хорошие лыжи, - приводит слова Клебо портал NRK.

После победы в Энгадине Большунов продолжил лидировать в общем зачете Кубка мира - 1725 очков. У Ивана Якимушкина, который идет вторым - 780 очков. Йоханнес Клебо, не катавшийся на много стартов сезона - четвертый при 613 баллах.

Завтра, 14 марта, в Швейцарии пройдет следующая гонка у мужчин - гонка преследования на 50 километров. Старт будет дан в 12.35 по московскому времени.