Четырехдневная рабочая неделя для женщин: мужчины против

За идею сократить до четырех дней рабочую неделю для женщин высказалась уполномоченный по правам человека в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Примерно четверть россиян (26%) поддержали бы идею четырехдневной рабочей недели для женщин. Против — преимущественно мужчины, они голосуют за равенство. Четырехдневку для всех, независимо от пола, одобряет каждый третий — 30% опрошенных.

Такие данные были получены во время опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. За идею сократить до четырех дней рабочую неделю для женщин высказалась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева — в ходе круглого стола на тему женщин на руководящих должностях.

По ее словам, хотя мнения экспертов по поводу перехода на четырехдневку сильно расходятся, представительницам слабого пола очень бы пригодился один день в неделю, когда «женщина одна дома, а мужчина работает». Ведь на дам ложится дополнительная нагрузка - «совмещать работу и все заботы, которые есть».

Первым о четырехдневной рабочей неделе высказался еще в июне 2019 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев, заявив, что за ней, возможно будущее. И дал такое объяснение:

- Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов — но при главном условии: сокращение рабочей недели не должно привести к сокращению зарплаты. Большая часть экспертов тогда сочли это утопией: в нынешних условиях как бы больше работать за ту же зарплату не пришлось, а не меньше.

Те же опасения высказываются и сейчас по поводу сокращенной рабочей недели для слабого пола. Даже если законодательно закрепить за работодателями обязательство не урезать дамам зарплату, добавляя лишний выходной, урежут премии и прочие надбавки или придумают что-нибудь еще. Женщины финансово окажутся в проигрыше, а их зарплаты и так в среднем отстают от мужских. Да и на их карьере подобная инициатива вряд ли скажется лучшим образом.

СОЦОПРОС: А ВЫ БЫ ПОДДЕРЖАЛИ 4-ДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН?

- Да, 4-дневная рабочая неделя нужна только для женщин 26% (муж* -17%, жен — 35%)

- Надо ввести 4-дневную рабочую неделю для всех 30% (муж — 34%, жен — 25%)

- Нет, 4-дневная рабочая неделя не нужна ни женщинам, ни мужчинам 24% (муж — 26%, жен — 21%)

- Затрудняюсь ответить 20% (муж — 23%, жен — 19%)

*«муж» - мужчины, «жен» - женщины

(Данные опроса Superjob.ru, проводился 11—12 марта в 398 населенных пунктах среди экономически активных россиян старше 18 лет)