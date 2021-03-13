Почему артисты десятилетиями не выходят на сцену, но зарплату получают

Директора театра «Ленком» Марк Варшавер. Фото: БЕЗБОРОДОВА КРИСТИНА

Недавно в интервью порталу Teleprogramma.pro директора театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что театр платил зарплату Николаю Караченцову до последнего дня его жизни. Караченцов умер в октябре 2018 году. Актер получал около 200 тысяч рублей в месяц вместе с супругой Людмилой Поргиной. Она тоже актриса «Ленкома». Эта информация вызвала вопросы у многих.

Действительно, Николай Караченцов был одним из ведущих и любимых артистов «Ленкома» (именно он в свое время предложил поменять пафосное название театра им. Ленинского комсомола). Но после страшного ДТП в 2005 году он больше не играл на сцене. Его жена Людмила Поргина, слава Богу, жива-здорова, но тоже давно не играет и вообще редко появляется в театре. За что же платить? Есть же еще пенсия. У многих она повышенная с учетом звания заслуженный или народный артист.

Оказывается, зарплату в театре получают и вдова Олега Янковского — актриса Людмила Зорина. Она числится в штате «Ленкома», хотя ничего не играет. И вдова Евгения Леонова — Ванда Стойлова, которая когда-то работала в литературном управлении театра... Неужели в память о своих выдающихся мужьях-актерах?

- Меня часто спрашивают: почему у вас получают зарплату люди, которые фактически не работают? Ответ простой: потому что это требует трудовое законодательство, - пояснил нам Марк Борисович Варшавер. – Людмила Поргина, Людмила Зорина - штатные актрисы «Ленкома». Уволить их мы не имеем права: у нас государственное бюджетное учреждение. Пускай артисту будет 98 лет, мы не можем его увольнять, даже если он не играет и не репетирует. Вы помните скандал, когда в Художественный театр пришел Олег Табаков? Он сразу уволил нескольких артистов. И они через суд восстановились на работе. Табаков им выплатил несколько миллионов компенсации, потому что закон был на стороне артистов. И Поргина, и Зорина, и Ванда Стойлова по закону получают свои оклады, точнее 50% от оклада, это чуть больше 20 тысяч рублей в месяц.

- Какая чудесная синекура придумана для артистов, работающих в государственных театрах…

- Не только для артистов, для всех творческих работников. Мы много раз говорили об этом и с Департаментом культуры Москвы, и с нашим федеральным министерством… Но ничего сделать нельзя. Таков закон. Но благодаря ему многие замечательные артисты достойно жили до конца жизни. Получал зарплату наш уникальный Всеволод Дмитриевич Ларионов. Он 45 лет работал в нашем театре. В 1995 году он был вынужден уйти из «Ленкома» по состоянию здоровья. Работать уже не мог. Жил на даче. Но театр в течение пяти лет платил ему зарплату, как и легендарной Татьяне Ивановне Пельтцер… Это правильно, это благое дело. У нас коллектив понимает ценность таких людей.

- Не только в "Ленкоме", но и в других государственных театрах такая же ситуация. Тот же Олег Павлович Табаков платил народным любимцам, которые из-за болезни или возраста не могли работать. Например, Вячеславу Невинному, Андрею Мягкову, Анастасии Вознесенской и еще многим-многим другим…

- И правильно делал Табаков…