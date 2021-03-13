Что случилось после дерби «Динамо» - «Спартак»: Красно-белые хвалят Максименко, бело-голубые в восторге от 17-летнего Захаряна

Сегодня было отличное дерби. Обе команды показали интенсивный футбол. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ХИНКЕЛЬ: «МАКСИМЕНКО СЫГРАЛ ОТЛИЧНО»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован, и поэтому не только не руководит своей командой со скамейки запасных, но и не отвечает на вопросы после игры. Так что за красно-белых отдувался помощник Тедеско Андреас Хинкель.

- Сегодня было отличное дерби, - заявил Хинкель. - Обе команды показали интенсивный футбол. Мы показали характер, сравняли счет и в перерыве я чувствовал, что мы можем давить, так и получилось. Надо отдать должное и «Динамо», они тоже создавали моменты, но наш вратарь Максименко сыграл отлично.

- Вы успешно вернулись к схеме с тремя центральными защитниками. То есть эксперимент с четырьмя признан провальным?

- Нет, схема игры в четыре защитника жива. Мы думали о ней и перед этим матчем. Возможно вы ее увидите в следующих матчах.

- Как вам игра Кутепова?

- Мы с самого начала знали, что он нас не подведет. Мы видели, как он выкладывается из недели в неделю, как выкладывается на тренировке. Когда ему выпадает шанс сыграть, он его использует на 100 процентов.

- Вы не боялись играть на удержание в концовке? Ведь все замены были направлены прежде всего на это?

- Мы реагировали на замены «Динамо». Они выпускали атакующих игроков, мы – оборонительных. И у нас Айртон и Квинси были с желтыми карточками. У нас был уже опыт, когда мы не реагировали на это и получали удаления.

ШВАРЦ: «ДОВОЛЕН ЗАХАРЯНОМ»

Главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в основном спрашивали про новую юную звезду команды – Арсена Захаряна. Ему всего 17 лет, но он уже становится лидером команды. В свое время от Захаряна отказался «Зенит», а теперь он входит в 60 самых перспективных футболистов мира.

- Как вы видели, игра была боевая. Мы бились до конца, у нас были моменты на 2:2, и я считаю, что мы были достойны ничьи, - прежде всего заметил Шварц. А потом его уже стали пытать о лучшем игроке его команды.

- Одним из лучших в составе «Динамо» был 17-летний Захарян. Как оцените его потенциал? – спрашивали у Шварца.

- Это было его первое дерби, и я доволен качеством его игры. И мне нравится, что он продолжает усердно работать на тренировках. Мы очень довольны, что он может играть на разных позициях.