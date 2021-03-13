После поражения вратарь "Динамо" Шунин хладнокровно вспомнил гол от спартаковца Мозеса

Вратарь "Динамо" Антон Шунин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московское "Динамо" не смогло повторить успех февральского поединка, когда "Спартак" был побежден со счетом 2:0. Счет матча, который прошел на домашней арене 13 марта - 2:1 в пользу "красно-белых". И "Динамо" не смогло подняться выше в турнирной таблице РФПЛ по итогам 22 тура.

После окончания матча на стадионе в Петровском парке один из лидеров "Динамо" вратарь Антон Шунин проанализировал итоги встречи:

- В "Спартаке" несколько потенциальных пенальтистов. Готовился к кому-то конкретно?

- Я не будут раскрывать, работа в любом случае ведется. Но нюансы и тонкости я рассказать не могу, - не хотя сказал Шунин, который пропустил гол с пенальти ударом по центру.

- Чего не хватило "Динамо", чтобы повторить результат матча в Кубке?

- Не хватило забить больше, чем соперник. Я считаю, что игра получилась довольно интересной. Было много моментов. Мы, я считаю, хорошо выглядели, но где-то чуть не повезло. От этого, конечно, вдвойне обидно.

- В случае с голом Мозеса мог сделать что-то лучше?

- Там очень сложный момент и ... я вот думал о том, что можно было сделать. Выдвинуться на него я вряд ли мог, потому что тогда бы помешал защитнику Скопинцеву. Или он мне. Я стоял по позиции, реагировал. Мяч, по-моему, пролетел, где-то от ноги Скопинцева. И от этого вдвойне сложнее. Ты стоишь и реагируешь на мяч и ждешь, что защитник хотя бы дальний угол перекроет. А вратарь должен перекрыть ближний. Поэтому в этом моменте, момент непростой. Довольно близкое расстояние было. Я думаю, что с метров семи он расстреливал, ну и попал, соответственно, хорошо в дальний угол. Я сложился, но чуть не достал мяч, - подвел итог тому эпизоду Антон Шунин.

После 22 матчей сезона "Динамо" находится на 5 месте с 36 очками. "Спартак" же, набрав 41 балл, расположился на 2 месте. Следующая игра "Динамо" пройдет 18 марта в гостях против "Краснодара", а "Спартак" в этот же день сыграет дома против "Урала".

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