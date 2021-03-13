Матч Динамо - Спартак 13 марта 2021. Главные события встречи 22 тура РФПЛ

"Спартак" победил и вышел на второе место в РФПЛ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 марта, "Спартак" в гостях в главной игре 22 тура чемпионата России по футболу победил "Динамо" со счетом 2:1. По ходу матча РФПЛ спартаковцы проигрывали после того, как гол в свои ворота забил защитник Павел Маслов. Но точные удары Мозеса с игры и Соболева с пенальти принесли победу "Спартаку" 2:1. Реванш за неудачу в игре с "Динамо" был взят. "КП" подводит итоги встречи, рассказывая о главных событиях, связанных с этим матчем.

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После 22 матчей сезона "Динамо" находится на 5 месте с 36 очками. "Спартак" же, набрав 41 балл, расположился на 2 месте. Следующая игра "Динамо" пройдет 18 марта в гостях против "Краснодара", а "Спартак" в этот же день сыграет дома против "Урала".

СТАТИСТИКА МАТЧА ДИНАМО - СПАРТАК

«Динамо» (Москва) — «Спартак» — 1:2 (1:1)

Москва. Стадион «Динамо». 13.03. 12 576 зрителей.

Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин (Комличенко, 81), Моро (Тюкавин, 67), Лесовой, Захарян, Грулёв (Нжи, 67), Шиманьски.

Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Игбун.

«Спартак»: Максименко, Мозес (Умяров, 40), Маслов, Джикия, Кутепов, Айртон (Гапонов, 74), Крал, Зобнин, Промес (Понсе, 74), Ларссон (Хендрикс, 90+2), Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Бакаев, Маркитесов.

Голы: 1:0 Маслов (18, автогол). 1:1 Мозес (30, Соболев). 1:2 Соболев (63, с пенальти).

Предупреждения: Паршивлюк (41). Айртон (53). Промес (61). Кутепов (80). Скопинцев (89). Соболев (90+4).