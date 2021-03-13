«В рестораны пускают по прививочным сертификатам. Сын ходит в школу 2 раза в неделю»: наши звезды о жизни за границей в пандемию

Елена Летучая в Испании — там сейчас 20 градусов тепла Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наши звезды, которые последнее время живут за границей или проводят там много времени, делятся впечатлениями о карантинных мерах. Во многих странах из-за пандемии продолжают действовать серьезные ограничения.

Италия

Ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева с мужем и детьми живет в Италии и даже сейчас умудряется летать по всему миру по работе. Мы застали Жанну на одной их съемок в Москве. Она рассказывает, что в Венеции пока можно услышать только итальянскую речь. Мечтать о путешествиях в Италию пока рано.

«Я живу в Венето – у нас открыто все (рестораны, магазины и т.д.) до 18 часов. Все всегда и везде ходят в масках. Причем даже не надо об этом напоминать. Сами все ходят в масках, не снимают… Так как все бары работают до 6 вечера, в ресторан просто не попасть, надо записываться за неделю». При этом Жанна говорит, что даже в масках итальянцы не расстались со свой привычкой приветствовать друг друга: «Целуются все равно в масках».

Жанна Бадоева живет в Италии. С 15 марта там ужесточаются карантинные меры Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маски в Италии носят не только в общественных местах и помещениях, а везде. Кроме того, с 15 марта из-за роста заболеваемости коронавирусом, вводятся новые ограничения. Вся страна разделена на «цветовые категории» в зависимости от количества заболевших. С понедельника во всех регионах за исключением Сардинии закрываются рестораны и другие предприятия общественного питания, а также музеи. А в регионах «красной зоны» - будет запрещена вся розничная торговля, продолжат работу только продуктовые магазины, аптеки, табачные лавки и газетные киоски. 11 из 20 регионов страны, в том числе и Венето с 15 марта, окажутся в «красной категории». Планируется введение ограничений на передвижение между провинциями и внутри отдельных населенных пунктов.

Певица Лика Стар с семьей живет в Сардинии, поэтому еще в начале года не теряла надежду, что сможет продолжить свой бизнес летом 2021 года. Лика занимается риэлторским бизнесом, сдает туристам в аренду виллу. Но пока желающих бронировать недвижимость на летние отпуска нет.

Ну а Жанна Бадоева напоминает: «Для туризма открыты Турция, Грузия, ОАЭ, Кения, Мальдивы, Египет, Танзания, Сербия». Это пока. А к лету ряд стран обсуждают варианты открытия границ для туристов – продумывая различные варианты контроля за здоровьем въезжающих: тесты на коронавирус, справки о наличии антител у переболевших, сертификаты о вакцинации.

Израиль

Актриса Анастасия Цветаева с детьми и мужем живет в Израиле. Цветаева уже вакцинировалась Pfizer и сообщает о нововведениях этой недели: «Наконец открыли торговые центры и рестораны. В рестораны пускают по прививочным сертификатам. Но не привитым можно сидеть на верандах или за столиками на улице. Младшие классы учатся в школе уже давно, но без кружков. Кузя (сын) учится в старшей школе, он стал ходить в школу 2 раза в неделю. Остальное время онлайн».

Анастасия Цветаева привилась, и теперь может посещать рестораны в Израиле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Послабления карантина, разрешение на частичное посещение школ старшеклассниками стало возможным в Израиле, благодаря активности людей – вакцинация от коронавируса идет ударными темпами.

Испания

Пока в Испании обсуждают открытие границ для туристов с мая – думают, как организовать въезд в страну вакцинированных от COVID-19.

А сейчас в одном из испанских оздоровительных центров отдыхает Елена Летучая – в Аликанте она прилетела поправить здоровье и похудеть. Летела Летучая до Малаги, туристов, въезжающих в определенные оздоровительные центры с медицинским обслуживанием, в страну пускают. Карантина после въезда нет.

Летучая говорит, что в испанской клинике восстанавливается после перенесенного в 2020-м году коронавируса: «Я болела три недели и еще неделю была в таком состоянии, что не могла даже выйти из дома. По сравнению с другими, я перенесла ковид в относительно легкой форме, с небольшой температурой. Но ощущения все равно были ужасные — слабость, пот рекой, сильнейшие мигрени. Болезнь сильно повлияла на меня и даже спустя три месяца я все еще испытываю ее последствия: нет сил ничем заниматься, я стала плохо спать, хотя раньше такого не было. И к тому же, так как меня лечили в том числе гормонами, я поправилась на пару килограммов и пока сбросить их не получилось. Я прохожу программу детокс, которая поможет очистить организм от всех накопившихся за время болезни токсинов. Еще у меня в расписании дополнительные процедуры, которые также должны помочь в решении проблемы со сном и слабостью».