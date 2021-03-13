Bloomberg: В Евросоюзе обсуждают выбор менее «воинственного подхода» к России

Эдерер заявил, что Евросоюз придерживается устаревшей позиции по отношению к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные европейские чиновники разошлись во взглядах на отношения с Москвой. Часть из них выступают за переход к менее «воинственной» стратегии, пишет пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Разговор на эту тему разгорелся в ходе ужина, на котором присутствовал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также там был посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Он поднял вопрос о необходимости пересмотреть отношения между Брюсселем и Москвой.

Эдерер заявил, что Евросоюз придерживается устаревшей позиции по отношению к России, также Брюссель слишком сконцентрирован на украинском конфликте. Посол заметил, что ЕС в этом вопросе должен двигаться дальше, новую стратегию должен разработать Боррель.

Разговор дипломатов носил не публичный характер.

Правда, как отмечает издание, пока сближения Европы с Россией не предвидится. Об этом говорит усиление антироссийской санкционной политики.

Также в материале упомянута встреча послов Евросоюза, состоявшаяся 10 марта. На ней представители ряда европейских стран, в частности, ФРГ и Италии, предложили определить сферы сотрудничества с Россией. Однако Польша, Литва и Эстония выступили за более жесткий подход в отношениях с РФ. В результате возникает вопрос, смогут ли лидеры стран ЕС выработать единую позицию.

Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась комментировать это сообщение. При этом она отметила, что главы стран Евросоюза пришли к мнению, что следует придерживаться ранее принятых принципов, касающихся Москвы.

В Совфеде восприняли с воодушевлением новости о дискуссии, касающейся потепления в европейско-российских отношениях, хотя получит ли это обсуждение дальнейшее развитие, остается под большим вопросом.

- Во-первых, нужен новый план, потому что действия в рамках старого все больше ухудшают отношения с Россией, — отметил член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. - Во-вторых, сделан акцент, что в своем подходе не следует зацикливаться на Украине. Будет ли реализован или разработан новый план с учетом того, что такие решения принимаются консенсусом, то есть всеми странами, – это вызывает определенный вопрос.