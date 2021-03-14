Филипп Киркоров распланировал свои похороны: гроб из страз и место на кладбище рядом с Николаем Басковым

Натуральный блондин согласился выполнить последнюю волю короля эстрады Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Киркоров задумался о своих похоронах. Он решил распланировать траурную церемонию, а ответственным назначил своего давнего друга Николая Баскова. Последний клянется и божится, что сделает все в точности, как того желает король эстрады.

Николай Басков согласился купить Филиппу Киркорову гроб со стразами. Об этом "золотой голос России" и его товарищ договорились на вечеринке.

Все началось с того, что Киркоров объявил о желании упокоиться рядом с Басковым на одном кладбище. Артист заранее подумал о поклонниках, которые будут навещать их могилы: "Чтобы наши фанаты ходили недалеко". Он также пообещал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше.

"Если ты раньше уйдешь, я тебя похороню, хорошо. Если я раньше, то ты меня. Ответственность", - распланировал Филипп. Правда, кладбище друзья пока не выбрали.

Теперь же король российской эстрады обнародовал детали траурной церемонии. "Стразики, наверное, со мной в гроб пойдут", - размышляет Филипп в эфире программы "Ты не поверишь!".

Басков ему вторит: "Гроб из страз Swarovski. Он мне сказал, чтобы я оплатил. Ну, конечно, Филиппу - с удовольствием… Что вы, это все шутки! Мы прошли такой трудный год, у меня столько друзей пострадало, некоторые потеряли своих близких и родных, поэтому действительно здоровье - это самое главное. Живите долго все".

Отметим, Филипп Киркоров и Николай Басков дружат уже много лет. Потому даже после смерти Киркоров хочет быть рядом с коллегой. Мысль о захоронении возникла у Киркорова неслучайно. Певец регулярно бывает на кладбище, где навещает Людмилу Гурченко и Любовь Орлову, однако могилы двух его любимых артисток находятся на большом расстоянии друг друга, что кажется звезде очень неудобным.