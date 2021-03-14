«Харламова хочет удивить»: Кристина Асмус снялась в соблазнительном черном боди

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус знает, как поднять настроение у подписчиков своего Инстаграма. Актриса поделилась на своей страничке фотографией, на которой она позирует в соблазнительном черном боди. Артистка стоит с бутылкой колы, прижав ее к губам. Пикантный образ дополнили грубые черные сапоги. На снимке Кристина выглядит очень хрупкой и сексапильной.

Поклонники немедленно решили, что этим фото актриса пытается привлечь внимание своего бывшего мужа, резидента «Камеди клаб» Гарика Харламова. «Харламова хочет удивить», «Фото – огонь», «Самая красивая девушка», «Кристина, полегче!», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса поделилась на своей страничке фотографией, на которой она позирует в соблазнительном черном боди. Фото: Инстаграм.

Ранее Кристина сообщила, что бывший муж очень обижен на нее. Отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, Асмус рассказала об отношениях с экс-супругом после развода: «Все сложно... Он очень обижен на меня», - написала она.

Чуть позже актриса поделилась в своем блоге еще одним признанием: «Я ушла от него полтора года назад». Подписчики сделали вывод: почти год Кристина и Гарик делали вид, что они семья. О разводе супруги объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.

Хотя Гарик в одном из интервью рассказывал, что разлюбил жену, поэтому, мол, и решил развестись, Кристина настаивает, что их брак распался по ее инициативе.

- Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю, - высказалась как-то в Инстаграме Асмус во время словесной перепалки с подписчиками. По ее словам, она никогда не говорила, что развестись было их общим решением. Намекая на мужа, Кристина подчеркнула, что она просто не ходит по интервью и не делает вбросы на этот счет. «Мою самооценку же никто не задевал», - сообщила она поклонникам.

Более того, Кристина уверяет, что почувствовала себя по-настоящему красивой только после развода. Об этом она заявила, общаясь с пользователями в соцсети.