Родитель и партнер: в Великобритании рекомендуют использовать гендерно-нейтральные термины

В мировом рейтинге Манчестерский университет стоит на 51 месте и считается одним из престижнейших Фото: Shutterstock

Один из наиболее значимых и уважаемых университетов в Британии, расположенный в городе Манчестер, призвал своих сотрудников отказаться от гендерно-ориентированных определений, которые четко указывают на пол человека.

Вместо слов «мать» и «отец» предложено использовать нейтральные термины «опекун» или «родитель», а на смену «мужу» и «жене» пришло определение «партнер».

Руководство разрабатывал существующий в университете отдел по соблюдению расового и гендерного равенства.

Помимо чисто семейных терминов в рекомендациях уделено внимание и деловому общению. Так к сотрудникам предлагается обращаться не «дамы и господа», а «коллеги», а слова «мужчина» и «женщина» заменять нейтральным «человек».

Комментируя рекомендации Манчестерского университета, депутат парламента Великобритании Джонатан Галлис назвал их примером политкорректности, возведенной в ранг абсурда.

В мировом рейтинге Манчестерский университет стоит на 51 месте и считается одним из престижнейших. Само собой, цена за обучение в вузе тоже находится на соответствующем уровне. Об этом напомнил соучредитель Союза свободы слова, британский журналист, писатель и социальный комментатор Тоби Янг:

– Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что счел бы это хорошей тратой моих денег. Вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи обделенным из-за пандемии студентам, университет потратил время и деньги на разработку руководства по прогрессивному новоязу и оказал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова «мать» и «отец».

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