Публикация в газете поставила под угрозу жизни разведчиков

В «Моссаде» никак не комментируют статью в «Маариве» Фото: REUTERS

Журналист израильской газеты «Маарив» Элиав Бетито опубликовал заметку, в которой утверждает, что израильская служба внешней разведки «Моссад» в последние два месяца тайно привозила в страну сотни своих агентов, работающих под прикрытием по всему миру, чтобы привить их и членов их семей от коронавируса. Более того, часть разведчиков все еще находятся в Израиле, ожидая второй дозы вакцины, другие уже вернулись на места.

Бетито сослался на якобы изданный по этому поводу приказ директора «Моссада» Йоси Коэна.

Публикация вызвала шквал негодования и недоумения: если такой приказ действительно был издан, и разведчики тайно на время приезжали в Израиль, то их практически одновременное отсутствие на «рабочих местах» в период, когда мир не доступен для путешествий, а воздушные границы Израиля закрыты, может привести не только к идентификации нелегалов и их провалу, но и к практически полной потере всей зарубежной сети одной из самых сильных разведок мира.

В «Моссаде» никак не комментируют статью в «Маариве».