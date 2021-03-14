Чудовищно выглядящий Маколей Калкин в 40 лет впервые снимается в сериале. И это «Американская история ужасов»

Маколею Калкину в этом году исполнится 41 год Фото: EAST NEWS

Шебутной и смазливый мальчик, прославившийся на весь мир в 10 лет после выхода комедии «Один дома», превратился во взрослого дядю. Маколею Калкину в этом году исполнится 41 год.

И впервые за все время актерской карьеры он согласился принять участие в съемках сериала. «Американская история ужасов» станет первым телешоу, где сыграет актер.

С 1994 (после выхода «Богатенького Ричи») по 2003 годы Калкин не снимался — его отец, и по совместительству продюсер, просил космические гонорары за роли сына. Все отказывались, руководствуясь здравым смыслом. Затем погибли обе сестры актера, родители развелись, а красавица-жена, украинка Мила Кунис, ушла от него.

Так Калкин попал в крутое нарко-алкогольное пике. Он нигде не снимался, а фотографии папарацци, которые то и дело появлялись в американской прессе, ужасали. Высохший от наркотиков Маколей с перекошенным лицом ничем не был похож на голубоглазого мальчишку из знаковых американских комедий.

— Одна из моих любимых шуток: люди часто говорили о моих проблемах с наркотиками, но нет ничего отдаленнее от правды, — говорит он. — Наркотики — самое простое, что я делал в своей жизни.

К 2020 году актеру удалось выбраться из ямы. Он привел себя в порядок и даже с учетом того, что провалил кастинг в фильм Квентина Тарантино «Однажды в...Голливуде», актер начал получать обложки глянцевых журналов. Хотя неизгладимый след от применения героина на лице Калкина остался навсегда.

Тем не менее, продюсеры FX доверили Калкину одну из ролей в долгоиграющей франшизе ужастиков «Американская история ужасов». Маколей появится в 10 сезоне, который станет самым масштабным и дорогостоящим за время съемок проекта: на него потратят 48 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей).

Режиссер шоу Райан Мерфи выложил кадр со съемок юбилейного сезона, где Калкин держит под руку Лесли Гроссман, сыгравшую в трех сезонах хоррор-сериала.

— Грядет что-то зловещее, — подписал снимок режиссер.

Маколей может считать эту роль однозначным успехом, потому что положение дел актера оставляет желать лучшего — у себя на странице в инстаграме он рекламирует пиво. И до сих пор называет себя семейным прозвищем Вонючка.

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