Новые санитарные нормы питания в школах 2021: что нужно знать родителям

Дети изменились. Они стали меньше двигаться. И поэтому тоже пришлось вносить изменения в санитарные нормы и правила организации питания детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2021 года в стране введены новые санитарные нормы, касающиеся детского питания. Что изменилось? Зачем было необходимо переписывать документ, мы расспросили в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92,7 FM в Москве) тех, кто за него непосредственно отвечает - начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун и директора Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора Ирину Новикову.

И. Шевкун:

- Во-первых, это было сделано в рамках пересмотра всех нормативов с целью убрать излишние требования. И во-вторых, как все помнят, было поручение президента: обеспечить всех учеников начальных классов горячим бесплатным качественным и здоровым питанием. Эти санитарные правила разработаны с учетом принципов здорового питания. И там отражены требования к качеству поставляемых в детские образовательные организации продуктов.

- Но ведь у нас и раньше были требования - и к качеству продуктов, и к меню...

И. Шевкун:

- Требования к питанию детей были. Но качество питания – это новое полномочие, которым президент наделил Роспотребнадзор. Мы уже достигли того, чтобы продукция, которую получают дети, была безопасной. И теперь новая цель – питание должно обеспечивать потребность ребенка в необходимых макро- и микроэлементах, соответствие нормам по пищевой и энергетической ценности.

И. Новикова:

- Обратите внимание: у нас эпидемический характер приобретает такая проблема, как ожирение, сахарный диабет у детей. Поэтому очень важно, что теперь на контроле калорийность, содержание витаминов и микроэлементов, содержание клетчатки, пищевых волокон. Это важные элементы, которые позволят ребенка накормить и обеспечить необходимыми витаминами.

Дети изменились. Они стали меньше двигаться, появилась проблема гиподинамии. И поэтому тоже пришлось вносить изменения в санитарные нормы и правила организации питания детей.

ЧАЙ ГОРЯЧИМ НЕ СЧИТАЕТСЯ

- Объясните на пальцах, что конкретно изменилось для ребят? В меню, в организации подачи блюд?

И. Шевкун:

- Мы внесли изменения в 29 Федеральный закон о качестве и безопасности пищевой продукции, где теперь есть определение, что такое горячее питание. Это питание, где обязательно содержится, как минимум, одно горячее блюдо.

- Компот чуть теплый не считается, насколько я помню.

И. Шевкун:

- И чай теплый с булочкой не считается. Это важный момент. Потому что раньше чаем с булочкой заменяли именно горячее питание. Теперь этого делать нельзя в силу требования закона.

- Это очень важный момент. Родители спрашивают у ребенка: что у тебя было горячее? То есть, должен быть либо горячий суп…

И. Шевкун:

- Либо горячий завтрак, либо горячий обед в зависимости от режима школы.

- Горячий обед – понимаю. Это суп или котлета, каша. А горячий завтрак?

И. Шевкун:

- Это может быть молочная каша, творожный завтрак - запеканка или сырники, могут быть макароны с котлетой. Должно быть как минимум одно горячее блюдо.

На обед два горячих блюда – первое и второе. Если ребенок учится во вторую смену, конечно, у него должен быть горячий обед, потому что завтракал он дома.

И. Шевкун:

- Кстати, те школы, которые довели инфраструктуру школьных столовых до санитарных требований, получили федеральные субсидии на наборы пищевых продуктов.

А еще мы уменьшили в новых санитарных правилах норматив по соли и сахару. Это один из важных принципов здорового питания. И запретили блюда во фритюре, колбасные изделия и так далее.

- Мою любимую жареную «докторскую» и сосиски в школе нельзя?!

И. Новикова:

- Они не включены в перечень обязательных продуктов. А если посмотреть, что они из себя представляют – это источник повышенного содержания соли и насыщенных жиров. Это не здоровое питание. И оно не рекомендовано для включения ни в завтрак, ни в обед.

ПРИДЕТСЯ ПОЛЮБИТЬ ШПИНАТ

- Что ж, будем учиться любить шпинат! Только и школьнику надо вдруг полюбить шпинат. А то мы ему говорим, что это вкусно и нужно, а он говорит: я это есть не буду.

И. Новикова:

- Мы ввели новый вид контроля за школьными столовыми – так называемый родительский контроль, разработаны специальные методические рекомендации. Это некий инструмент для родителей, где подробно описаны требования к организации режима питания, как его организовать, как правильно готовить. И родители могут прийти и попробовать, посмотреть блюдо, сравнить соответствует ли фактическое меню утвержденному.

Более того, мы ввели такой новый показатель, как несъедаемость. Сейчас с каким фактом мы столкнулись? У нас сейчас 100% начальных классов во всех регионах обеспечены горячим питанием. Но дети не хотят есть то, что им подают в школьных столовых. Почему? Возможно, пища холодная, ее неприятно есть, невкусно — ребенок говорит: «Нет, не хочу!». Возможно, блюдо просто кому-то не по вкусу. И, в-третьих, как вы правильно сказали, не воспитана у детей приверженность принципам здорового питания. Они привыкли есть фастфуд и не хотят молочную кашу.

Мы сейчас ведем большую работу с семьей, с родителями. Нам надо их научить, прежде всего, принципам здорового питания, чтобы ребенок понимал, что колбаса – это неправильное питание, а правильное – это то, что ему принесли в школе.

- Давайте поясним родителям. Право проверять школьные столовые и пищеблоки у родителя есть, но это не значит, что он в любой момент, когда хочет, прорваться в школу через охранника, прийти на кухню и все проверить. Это все регламентируется школьным уставом, работой управляющего совета вашей школы. Запишитесь на проверку по графику, и приходите дегустировать в свой день. Но я вот, например, не уверен, что мне понравится несоленая и несладкая столовская еда. Наверно, она здоровая, но ведь невкусная!

- Действительно, у нас несколько сократилось количество соли, сахара, но это не так критично. Однако дома ребенок должен получать примерно в том же стиле питание. И тогда перестройка вкусовых пристрастий и ожиданий произойдет более мягко. Это вопрос времени, но нужно всегда думать, что впереди. Впереди здоровое будущее.

- Это очень важная тема – воспитание потребления. Я был в школах в Финляндии. И там детей учат с начальной школы правильно выбирать питание. У них правило. 50% на тарелке должен быть салат, 50% - котлетка, мясо. И они уже знают. И накладывают на тарелку правильно. Как это сделать у нас?

И. Новикова:

- Есть классные часы и родительские собрания вместе с детьми. Только у нас все это складывается не на одну тарелку, а сервируется достаточно хорошо, чтобы это все не смешивалось.

Хочу обратить внимание, что такая работа проводится. И сегодня стоит задача не просто накормить ребенка. Мы это пережили, ребенок накормлен. Задача – сформировать навыки здорового питания, здоровые привычки пока это еще ребенок. Если это не сделать в детском возрасте, потом переучить будет сложно.

СПЕЦМЕНЮ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ ИЛИ ПЕРЕКУС С СОБОЙ

- Из Хабаровского края от слушателя вопрос - мяса стало больше или меньше? И все будет ясно. Парируйте.

И. Новикова:

- Мяса стало больше, потому что стало меньше колбасы. То есть питание стало более здоровым. Все нормативы, которые заложены в основе санитарных норм и правил, научно обоснованы, сформированы на основе научных исследований. И это важно, потому что хорошее питание — это профилактика заболеваний. А связанные с пищевым фактором диагнозы у детей сегодня имеют достаточно большой вес в структуре всей заболеваемости.

- Раз уж заговорили про заболеваемость: у нас сейчас много детей-аллергиков. Буквально в каждом классе по 3-4 ребенка. Как им питаться?

И. Новикова:

- Впечатление, что по 3-4 аллергика в каждом классе — это все-таки преувеличение. Статистика несколько иная. Наш институт занимался этим исследованием на примере двух территорий - Новосибирской и Омской областей. В пересчете на 100 тысяч населения с аллергическими заболеваниями у нас примерно 150-160 человек. То есть, их значительно меньше, чем вы говорите. Но вместе с тем проблема, конечно, актуальная. Такой ребенок может быть один, может, их два, но они есть и их нужно кормить в школе.

- То есть ему будет индивидуально организовано питание? Или родители должны приносить?

И. Новикова:

- Во-первых, родители должны информировать классного руководителя, медицинского работника и для такого ребенка будет осуществляется подбор блюд. Все будет в рамках того же базового питания, но будут исключаться те продукты, которые являются аллергенами. Сегодня лидирующее положение занимают в структуре у детей цитрусовые, второе место - молоко и молочная продукция, дальше идут орехи и т.д.

- Подождите. Ирина Игоревна, у меня, условно, ребенок аллергик, я прихожу и приношу справку директору, медицинскому работнику. Как школа должна поступить? Ребенок, допустим, в младшей школе. Школа должна специально ему заказывать отдельное блюдо?

И. Новикова:

- Школа кормит его ровно так же, как и всех остальных детей, но исключает аллерген.

- Получается, все-таки у него другое меню?

И. Новикова:

- Если у него аллергия на цитрусовые, он не получит мандаринку, он получит яблоко. Если у него аллергия на молоко, здесь несколько сложнее, но тоже осуществляется подбор блюд без аллергена. Но задача родители - донести эту информацию до классного руководителя, а дальше эта информация должна попасть на пищеблок.

- Ирина Геннадьевна, мы знаем, что во многих зарубежных школах проблемой питания не заморачиваются, дети приходят со своими боксиками. У нас, насколько я понимаю, вот эти индивидуальные боксы запрещены. Или можно приносить?

И. Шевкун:

- Нет, у нас эти боксы не запрещены нашими санитарными правилами. Допускается приносить, особенно если это дети с какими-то индивидуальными особенностями питания, ведь пищевая аллергия это не единственное заболевание, которое требует индивидуального подхода в питании.

- Ну а если я не проследил, дал ребенку котлету, она испортилась, пока лежала в тепле. Он отравился, ему плохо в школе. А за состояние здоровья ребенка в школе отвечает директор и дежурный учитель. И они говорят: мы ее можем нести ответственность за то, что не имеесм возможности контролировать. Поэтому в нашей школе никаких «термосиков» быть не должно! Вот как быть?

И. Шевкун:

- Ну, если возникнет инфекционное заболевание, будет проведено эпидемиологическое расследование. И если причина была в пище, которую ученик принес из дома, конечно, школа ответственности за это не будет нести.

КОГДА СТОИТ ЖАЛОВАТЬСЯ

- Вот еще сообщение из Хабаровского края. «Сосиски присутствуют на завтраке, только что спросил у детей».

И. Новикова:

- Идет процесс перестройки меню практически по всей Российской Федерации. Я хочу сказать, что это не запрещено, но этого нет в перечне обязательных блюд. Колбасные изделия - это источник соли.

- Подождите. То есть, если через месяц-два или в начале следующего учебного года я прихожу в школу и вижу это блюдо - сосиски с горошком - это не нарушение?

И. Новикова:

- Нас интересуют комплексные показатели. Мы смотрим содержание соли. Содержание соли не должно быть превышено. Но если там есть сосиска, оно обязательно будет превышено, поэтому в принципе это блюдо и не попало в перечень обязательных.

- А я могу на эту сосиску пожаловаться в Роспотребнадзор?

И. Новикова:

- На сосиску вы обратить внимание можете, но необходимо оценить все качественные показатели.

- Ну, это должны как раз проверить сотрудники Роспотребнадзора?

И. Новикова:

- Совершенно верно. Можно в принципе посмотреть меню, которое размещается на сайте школы. Сегодня в перечень показателей в обязательном порядке выводится содержание белков, жиров, углеводов. И вы увидите, что содержание жиров в тот день, когда присутствует сосиска, наверное, будет выше. Если вы увидите, что есть кондитерское изделие, оно тоже не запрещено в принципе, но это тоже есть элемент нездорового питания. Вы увидите, что идет избыток углеводов и, как правило, даже на этапе разработки меню, о чем говорила уже Ирина Геннадьевна, это сразу становится видно и такое меню не согласовывается и не утверждается руководителем школы и тем, кто его разрабатывает.

- Вот звонок из Алтайского края. «Здоровое питание - это все здорово, конечно, но только дети в результате голодные». Ну, это как раз к вопросу, что не едят. Красноярский край. «Как бы вы ни старались, дома не будут готовить хуже, чтобы ребенок ел в столовой. Проблема столовой, что там готовят не вкусно, как мама, с любовью, поэтому дети, которые едят дома и кашу, и супы, и салаты, то же самое не едят в столовой».

И. Шевкун:

- Вот здесь как раз нам должны помочь родительский контроль. И если действительно невкусно, родители должны поднимать эти вопросы перед руководителем организации.

- Есть еще такая проблема с неторопливыми детьми, что они просто не успевают поесть за перемену...

И. Шевкун:

- Нашими санитарными правилами установлено требование, что перерыв для приема пищи не должен быть менее 20 минут. Да, мы сейчас столкнулись в ряде школ в ходе проверок, что есть перемены и менее 15 минут. Дети не успевают. Это прямое нарушение санитарных правил. В данном случае мы привлекаем к ответственности образовательную организацию, руководителя, за то, что не соблюдается это требование.

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