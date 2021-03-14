Лондон в панике: Англичане рассчитали, как закончится возможный военный конфликт с Россией

Разумеется, англичане не просто так решили предаться самобичеванию. На кону масштабная модернизация вооруженных сил Ее величества
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Если дело дойдет до прямого столкновения британских и российских танковых подразделений, англичане, скорее всего, потерпят поражение. Об этом предупреждают авторы доклада комитета по вопросам обороны Палаты общин парламента Великобритании.
- Наши солдаты, безусловно, остаются одними из лучших в мире. Но если в ближайшие годы им придется столкнуться с равным по силе противником, под которым мы подразумеваем Россию, придется вести бой на устаревшей бронетехнике, - признают британские эксперты.
Если в 1990 году в распоряжении Лондона было 1200 танков, сейчас их всего 227. Да и с ними не все в порядке.
Среди недостатков армии Ее величества называют большой возраст танков (многим больше 30 лет), их низкую надежность и недостаточную по сравнению с современными артиллерийскими системами огневую мощь. Из-за этого столкновение с Россией, которая в последние годы много работает над обновлением военной техники, может закончиться «совсем не обязательно в пользу армии Великобритании».
Как утверждают британские эксперты, в нынешнем своем состоянии и оснащении британские военные не большие помощники союзникам по НАТО в деле сдерживания России. И быстро такую ситуацию не исправишь: нужно 4 года, чтобы получить хотя бы одно современное подразделение, готовое решать боевые задачи.
Разумеется, англичане не просто так решили предаться самобичеванию. На кону масштабная модернизация вооруженных сил Ее величества, и сейчас парламенту предстоит утвердить ее финансирование. Очевидно, такой доклад призван убедить колеблющихся парламентариев проголосовать за военный бюджет.
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Об этом говорится в докладе комитета Палаты общин по вопросам обороны (подробности).